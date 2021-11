The Morning After : préparez-vous à de nombreuses actualités Disney+

Disney + Day approche, mais cela ressemble plus à une semaine qu’à une journée autonome. Le service de streaming semble avoir beaucoup à révéler cette semaine, commençant par une remise de 2 $ par mois pour les nouvelles inscriptions, ou semble-t-il, pour toute personne qui revient au bercail. Attendez-vous également à voir une nouvelle version de Home Alone, la sortie en streaming de Jungle Cruise et encore plus de nouvelles versions plus tard cette semaine.

— Mat Smith

Je ne sais pas quoi penser de ça.

En tant qu’utilisateur de Pixel 6, oui, je trouve le lecteur d’empreintes digitales lent. (C’est sinon un téléphone assez incroyable). Google dit maintenant aux utilisateurs que le lecteur d’empreintes digitales du Pixel 6 utilise des «algorithmes de sécurité améliorés» qui peuvent soit prendre plus de temps pour vérifier vos chiffres, soit nécessiter un meilleur contact du capteur.

Google n’a pas développé sa déclaration. Certains utilisateurs pensent que la lenteur des performances pourrait être due à l’utilisation par Google d’un lecteur d’empreintes digitales optique sous-écran au lieu du capteur à ultrasons dans des téléphones comme le Galaxy S21, qui reconnaît très rapidement le bout de vos doigts. Cependant, plusieurs utilisateurs de Reddit ont noté qu’il y a téléphones dotés de capteurs optiques plus rapides.

« League of Legends » n’a jamais été aussi beau.

Netflix

Dans la tradition de League of Legends, Vi et Jinx sont des rivaux acharnés, mais dans Arcane, ils commencent comme des sœurs avec un amour profond et véritable l’une pour l’autre. Cette nouvelle animation mature, lancée sur Netflix ce week-end, offre un aperçu plus profond de l’univers de LoL. Et ça a l’air incroyable.

Malheureusement, vous devrez attendre l’épisode quatre, qui débarque le 13 novembre.

Pas un Galaxy Note ?

Technologie de la page d’accueil

Une image divulguée prétendant être le Galaxy S22 Ultra a un étui à stylet. Front Page Tech a obtenu des photos de ce qu’il prétend être les premières photos en direct du S22 Ultra (apparemment fini), et c’est effectivement le nouveau Galaxy Note. Il y a un S-Pen, une fente pour tenir le stylet et même un corps moins arrondi, rappelant le passé de Notes.

Il y a aussi énormément de capteurs de caméra à l’arrière. S’agit-il de cinq lentilles distinctes ?

L’application de l’entreprise pourrait uniquement servir de passerelle de jeu.

Maintenant, Netflix propose des jeux mobiles sur Android, comment les joueurs iOS s’en sortiront-ils ? Selon Mark Gurman de Bloomberg (avec l’aide du développeur Steve Moser), le code suggère que Netflix publierait tous ses jeux « individuellement » sur iOS, via l’App Store. Ils peuvent ne pas être téléchargeables et jouables dans l’application.

Des tasses isothermes aux kits d’infusion à froid.

Signaler la porte

Je n’ai pas encore pris mon café du matin, c’est donc une lutte pour écrire. Si vous êtes également attaché à tout ce qui concerne les haricots, les presses et la température de l’eau, nous avons quelques idées de cadeaux.

BRB, je dois faire une cuve d’infusion froide le lundi matin.

Les plus grandes actualités que vous avez peut-être manquées

Uber envisage d’envoyer des taxis jaunes à New York

Le Premier ministre irakien affirme avoir été la cible d’une tentative d’assassinat par drone

Comment les scarabées, les ronronnements et la conception sonore inventive ont donné vie à « Dune »

SpaceX s’attend maintenant à ce que Crew-3 soit lancé le 10 novembre

ICYMI : Les Beats Fit Pro sont une alternative intrigante aux AirPods Pro

Le teaser de la saison 4 de « Stranger Things » fait allusion à des problèmes en Californie

