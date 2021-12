The Morning After : Un smartphone qui ressemble à du papier ?

Realme, la marque sœur d’Oppo et de OnePlus, a dévoilé son nouveau produit phare GT 2 Pro, et la caractéristique la plus notable n’est peut-être pas une spécification technique, mais littéralement ce que l’on ressent. Le corps du téléphone utilise un matériau bio-polymère respectueux de l’environnement sur sa coque arrière. Il est fabriqué à partir de pâte à papier et a obtenu la certification internationale en matière de durabilité et de carbone (ou ISCC en abrégé) comme preuve de sa bonne foi environnementale.

Apparemment, cela ajoute une sensation de papier satisfaisante au GT 2 Pro, que Realme appelle « Paper Tech Master Design », en tapotant le concepteur de la série Muji et Infobar Naoto Fukasawa pour sa contribution. Pour l’instant, le téléphone sera lancé en Chine le 4 janvier 2022, et l’appareil sera finalement envoyé à l’étranger plus tard l’année prochaine.

-Mat Smith

Le service est destiné à aider les personnes qui ont été suspendues à tort de leurs comptes.

Lorsque les utilisateurs sont suspendus à tort de leurs comptes de réseaux sociaux, il est difficile de comprendre comment récupérer l’accès. Désormais, la société « avocat robot » DoNotPay, qui propose des services juridiques automatisés, a une nouvelle fonctionnalité : débloquer les comptes de réseaux sociaux.

C’est une alternative à l’envoi d’e-mails aux robots du centre d’aide des entreprises ou aux appels qui peuvent ne jamais recevoir de réponse. Au lieu de cela, DoNotPay demande aux utilisateurs des informations sur ce qui leur est arrivé et envoie une lettre au service juridique de l’entreprise concernée en leur nom.

Il a plusieurs concepts OLED prêts pour le CES 2022.

Écran LG

C’est le vélo stationnaire « Virtual Ride ». Il comporte trois écrans OLED verticaux de 55 pouces qui forment un écran continu devant et au-dessus du cycliste. Le panneau le plus haut a un rayon de courbure de 500R. Selon LG Display, c’est la courbe la plus extrême d’un grand écran à ce jour. Aucun mot sur s’il a un bouton de pause.

Le traitement Paxlovid pourrait être disponible d’ici quelques jours.

La FDA a délivré une autorisation d’urgence pour la pilule antivirale de Pfizer Paxlovid, ce qui en fait la première méthode orale pour traiter les cas légers à modérés de COVID-19. Le traitement est destiné aux personnes à haut risque de 12 ans et plus qui pourraient évoluer vers une infection COVID plus grave. Paxlovid sera disponible uniquement sur ordonnance et doit être pris dans les cinq jours suivant la première constatation des symptômes du COVID.

Selon les tests de Pfizer, il peut réduire les hospitalisations ou les décès de 88 % chez les patients à haut risque. Le traitement, qui peut être prescrit aussi bien aux personnes vaccinées qu’aux personnes non vaccinées, consiste en 30 comprimés pris sur cinq jours. Jusqu’à présent, les États-Unis ont commandé suffisamment de pilules pour traiter 10 millions de personnes.

Le fruit low-poly est devenu un mème.

Square Enix

Square Enix a déployé le premier patch Final Fantasy XIV après l’arrivée de l’extension ultra-populaire Endwalker en novembre. En plus d’ajouter plus de quêtes, d’objets et un donjon de raid, la mise à jour a résolu divers problèmes. L’un d’eux était une soi-disant correction de bogue qui ciblait des raisins délicieusement janky. Ne vous attendez pas à ce qu’ils deviennent soudainement photo-réalistes.

Les rumeurs suggèrent que l’appareil sera le seul modèle de la gamme de la série 10.

OnePlus se prépare à présenter son prochain smartphone, et il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le voir. Il dévoilera le OnePlus 10 Pro le mois prochain, selon le co-fondateur et PDG Pete Lau, qui a écrit « OnePlus 10 Pro, à bientôt en janvier » sur Weibo. Les rumeurs suggèrent que OnePlus ne révélera qu’un seul téléphone cette fois-ci, au lieu de l’approche habituelle consistant à avoir un modèle de base et un appareil professionnel. Les fuites ont déjà offert un aperçu de ce à quoi le téléphone peut ressembler, avec plusieurs rendus non officiels. Il semble que OnePlus utilisera à nouveau des caméras Hasselblad, tandis que l’écran OnePlus 10 Pro devrait être un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La NHTSA examine comment les jeux joués pendant que la voiture se déplace peuvent distraire les conducteurs.

Tesla a été critiqué plus tôt ce mois-ci à la suite d’informations selon lesquelles certains jeux sont jouables sur les systèmes d’infodivertissement du tableau de bord lorsqu’un VE est en mouvement. La National Highway Traffic Safety Administration enquête actuellement sur Tesla au sujet de la fonction dite « Passenger Play ». Alors que la fonctionnalité invite les joueurs à reconnaître qu’ils sont un passager avant de commencer un match, la NHTSA a déclaré que le jeu de passager « peut distraire le conducteur et augmenter le risque d’accident ». Avant l’été, le jeu des passagers n’était disponible que lorsque le véhicule électrique était en stationnement.

