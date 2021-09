The Morning Show : comment regarder la saison 2 en ligne de n’importe où

L’émission phare de lancement à gros budget d’Apple TV Plus revient pour une deuxième saison, promettant un drame plus tendu dans les coulisses d’une émission télévisée matinale luttant pour rester au top de sa culture de travail toxique.

Lisez la suite pour découvrir votre guide complet sur la façon de regarder The Morning Show, saison 2, où que vous soyez dans le monde.

Créée au milieu des retombées du mouvement #MeToo en 2019, la première saison était centrée sur l’animateur de l’émission de télévision du matin Alex Levy (Jennifer Aniston) au milieu des retombées de son co-animateur Mitch Kessler (Steve Carell) accusé d’inconduite sexuelle.

Avec la controverse conduisant à des changements majeurs au sein du réseau UBA, Alex a dû s’adapter à un nouveau co-animateur dans le journaliste local Bradley Jackson (Reese Witherspoon) et traiter avec un cadre nouvellement transféré Cory Ellison (Billy Crudup ).

Les détails sont rares sur ce qui attend les personnages de la nouvelle série, mais nous savons qu’Alex a quitté UBA, Cory veut la récupérer et Bradley craint pour son avenir dans la série, craignant d’être “détourné”, tandis que le les chiffres d’audience du réseau continuent de s’effondrer.

Nous savons également que la nouvelle saison apporte de grands ajouts à la distribution d’ensemble étoilée, avec Will Arnett d’Arrested Development jouant le rôle de Doug Klassen, qui agit en tant qu’agent d’Alex de Jennifer Aniston, tandis que l’actrice d’urgence Julianna Margulies rejoint également en tant qu’UBA. nouvelle présentatrice Laura Peterson.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux de The Morning Show Season 2, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

L’émission du matin : où et quand ?

Comme pour la première saison, la deuxième série de The Morning Show sera exclusive au service de streaming à la demande par abonnement Apple TV Plus.

Le premier épisode de la saison 2 sera diffusé le 17 septembre, avec de nouveaux épisodes chaque semaine le vendredi jusqu’à la finale le 19 novembre.

Comment diffuser L’émission du matin

The Morning Show est une exclusivité Apple TV Plus et est donc exclusif au service de streaming.

Apple TV Plus est désormais disponible dans le monde entier dans 107 pays, dont l’Amérique du Nord, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la plupart des pays d’Europe continentale et certaines parties de l’Asie et de l’Amérique latine.

Si vous vous trouvez dans un pays où Apple TV Plus est disponible, rendez-vous simplement sur le site Web Apple TV Plus pour vous inscrire au service.

En plus de pouvoir regarder The Morning Show, un abonnement Apple TV Plus vous donne accès à une bibliothèque croissante de films, de documentaires et d’émissions pour enfants exclusifs, y compris la comédie sportive à succès Ted Lasso, l’épopée de science-fiction avec Jason Momo See, et la série d’horreur de M. Night Shyamalan, Servant.

Avec la plupart des émissions et des films proposés en 4K et HDR glorieux, le service coûte actuellement 4,99 $ / 4,99 £ / 7,99 AU $ par mois. En plus de pouvoir vous inscrire et regarder du contenu Apple TV Plus via l’application Apple TV, disponible sur les ordinateurs iPhone, iPad, Apple TV et Mac, il existe désormais une prise en charge d’une tonne d’appareils tiers qui ne le sont pas. Marque Apple, y compris les téléviseurs intelligents de Samsung, LG et Sony, ainsi que les appareils Roku et Fire TV et les consoles de jeu PlayStation et Xbox. Il est également possible de regarder du contenu Apple TV Plus via un navigateur, avec Google Chrome parmi ceux pris en charge.

