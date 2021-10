Avant que « Ted Lasso » ne décolle, Apple considérait « The Morning Show » comme le joyau de la couronne de son argumentaire auprès des consommateurs. Lorsque Apple TV + a été lancé l’automne dernier, en plein milieu de la guerre du streaming, « TMS » était sa pièce maîtresse. Certains critiques ont estimé que l’accent était mal placé.

Je n’ai pas eu le temps de regarder « The Morning Show » avant cette année. Cela semblait épuisant et lourd, jetant des méga célébrités dans un scénario Me Too approuvé par l’entreprise.

À quoi ça sert? Revivre l’histoire médiatique préférée des médias pour le plaisir de regarder Jennifer Aniston et Reese Witherspoon à l’écran ensemble dans des tenues de créateurs ? En fait, cette partie n’est pas si mal. Billy Crudup est incroyablement bon. Aniston, il convient de noter, agit dans les cercles autour de sa co-vedette oscarisée.

C’est en partie parce que « The Morning Show » excelle dans l’ambiguïté morale – et étonnamment. Comme la plupart des autres personnages, Bradley Jackson de Witherspoon est un terrible protagoniste et un antagoniste compliqué. Cela rend le travail de l’actrice difficile, mais Witherspoon veut vraiment que Jackson soit plus sympathique qu’elle. Dans la saison deux, les scénaristes ajoutent une énorme ride sexuelle à l’équation que Jackson gère mal, mais pour des raisons dont le script semble convaincu, cela devrait la rendre plus empathique.

Mais elle est toujours profondément égoïste et profondément encline à prendre de mauvaises décisions, peu importe à quel point la série veut que sa boussole morale semble persistante. C’est le cynisme, cependant, que les écrivains sont plus disposés à attribuer à Aniston qu’à Witherspoon. Là est le problème.

« The Morning Show » est aux prises avec l’escalade, les relations d’affaires et la politique d’identité qui dominent la presse. Il explore tous ces sujets complexes avec des nuances très convaincantes et des intrigues très divertissantes. Mais il n’est pas tout à fait disposé à s’attaquer pleinement à la moralité pourrie qui a provoqué la maladie de l’industrie.

Il dévie excessivement vers la politique raciale et sexuelle, qui sont tous deux des domaines d’enquête légitimes, mais consomment le spectacle de manière disproportionnée de la même manière qu’ils consomment l’industrie de manière disproportionnée. « TMS » est étonnamment courageux et étonnamment à l’aise avec les zones grises morales. De la race à l’adultère en passant par le COVID et l’insularité côtière, le spectacle y va. L’arc de Yanko Flores dans la saison deux est très bien exécuté.

Mais là où Aniston est prêt à être irrécupérable, même avec des éclairs de décence, Witherspoon ne l’est pas. C’est un contraste instructif car ils sont tous les deux complices de manquements moraux irrémédiables.

Aux yeux de « TMS », Jackson est une fille d’une petite ville issue d’une famille brisée qui se noie dans le corporatisme de Manhattan. C’est un traitement verre à moitié plein pour quelqu’un qui mérite un verre à moitié vide. Il y a peu d’ambiguïté morale sur ses nombreuses mauvaises décisions. Il en est de même pour Crudup. Le point de vue de Steve Carrell sur un exil à la Lauer est plus gentil cette saison que la dernière, bien que les deux aient été étonnamment justes.

« TMS » est une bonne émission, même en dépit du placement de produit incessant et ostentatoire d’Apple. Il traite des sujets difficiles avec nuance et relève les défis de l’époque mieux que presque toutes les autres grandes offres hollywoodiennes. L’écriture est intelligente et pleine de suspense. Pensez à « TMS » comme à la Harper’s Letter de la télévision, aux entreprises progressistes essayant d’avoir leur gâteau et de le manger aussi, remettant en question l’illibéralisme de leur propre camp sans admettre que la cause est enracinée dans leur propre idéologie, à la fois derrière la caméra et devant elle.

Essentiellement, « TMS » est exactement ce que vous attendez de l’incursion d’Apple dans la télévision : élégant, addictif et intelligent, mais avec une politique douteuse. L’esthétique futuriste ressemble à un progrès, une distraction enivrante des régressions du progressisme séculier.