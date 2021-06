The Morning Show revient alors qu’Apple TV + partage la bande-annonce de la saison 2 ⋆ .

Apple TV+ a publié une bande-annonce pour la deuxième saison de la série dramatique primée aux Emmy Awards L’émission du matin. Reprenant après les événements explosifs de la première saison, il voit le retour des stars Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden; regardez-le ici…

VOIR AUSSI: Lisez notre critique de The Morning Show saison 1

Reprenant après les événements explosifs de la première saison, la deuxième saison trouve l’équipe du Morning Show émergeant de l’épave des actions d’Alex (Aniston) et Bradley (Witherspoon), vers une nouvelle UBA et un monde en mouvement, où l’identité est tout et le gouffre entre qui nous nous présentons et qui nous sommes vraiment entre en jeu.

Rejoindre la deuxième saison de L’émission du matin sont Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino et Julianna Margulies.

La saison 2 de The Morning Show sera diffusée le 17 septembre.