The Morning Show Saison 2: 7 choses rapides que nous savons sur la série Apple TV +

La plupart des acteurs principaux de l’émission du matin, dont Steve Carell, reviendront pour la saison 2

Reese Witherspoon, Jennifer Aniston et Billy Crudup reviendront tous dans The Morning Show Saison 2. Selon Deadline, Steve Carell, qui à l’origine n’a signé qu’un contrat d’un an pour The Morning Show, sera également de retour. Le personnage de Carell, Mitch, était une partie importante de la première saison, il sera donc intéressant de voir comment les scénaristes l’intègrent dans la saison 2.

Le seul personnage principal de The Morning Show Season 1 qui ne reviendra pas est Gugu Mbatha-Raw, en raison de la conclusion de son scénario de la saison 1. Mark Duplass, Néstor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden seront tous de retour pour The Morning Show Saison 2.