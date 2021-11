‘The Morning Show’ Saison Deux, Épisode Dix Critique

La deuxième saison de The Morning Show est terminée. La finale n’a pas réussi à racheter un ensemble d’épisodes décousu, désordonné et incohérent. Peu de choses sont en fait résolues et la porte est laissée ouverte pour que les choses continuent de la même manière dans une saison future.

La saison deux de l’émission du matin obtient Covid

Le focus de la finale de la saison 2 de The Morning Show est Alex qui s’occupe de Covid. Jennifer Aniston essaie de dépeindre une personne souffrant de la maladie. À certains moments, elle transmet au moins la confusion et la peur que les gens ressentent après avoir été testés positifs. Cela a été particulièrement aigu au début de la pandémie, lorsque personne ne savait à quoi s’attendre ni vraiment comment gérer la maladie. Ce manque de compréhension en mars 2020 est également bien décrit par certaines des interactions entre Stella et Cory, qui ne savent pas comment gérer leur personnel ou quoi faire quand ils sont ensemble.

La décision est prise qu’Alex discutera de son expérience Covid sur le service de streaming nouvellement lancé UBA +. Tout est monté par Chip, qui vient dans son appartement en prétendant avoir aussi Covid. Nous apprenons plus tard que c’est un mensonge, et cela met en évidence à quel point leur relation est interdépendante et dysfonctionnelle.

De retour en studio, Mia, à la tête de l’équipe à une époque tumultueuse, continue d’être déterminée à pouvoir apporter un réel changement à People of Color au sein de son émission et de son réseau. Daniel est moins sûr et semble prêt à rechercher ses propres opportunités malgré le désir de Mia de le faire sortir de la couverture de Covid.

Des chiffres clés disparaissent, d’autres reviennent

La performance de Juliana Marguiles dans le rôle de Laura Peterson a été l’un des rares moments forts de la deuxième saison de The Morning Show. Malheureusement, elle n’est pas dans le dernier épisode. Son absence révèle les frictions dans sa relation avec Bradley, à qui elle a dit de se séparer de sa famille difficile. Bradley ne peut pas et part à la recherche de son frère Hal. L’aide est Cory, qui décide qu’une recherche d’un site de sans-abri est le moment approprié pour déclarer son amour pour Bradley. Évidemment.

Pour ajouter à la confusion, Yanko réapparaît au hasard dans la chaise d’ancrage sans explication. Tandis que Claire, qui a fait un retour bienvenu dans l’épisode précédent, est introuvable.

Une fin insatisfaisante pour la deuxième saison de l’émission du matin

Alors que le dernier épisode de la saison de The Morning Show a bien conclu les choses, ce n’est pas le cas de la finale de la saison deux. Nous ne savons pas ce qui se passera avec Daniel, si le film de Paula sera diffusé, qui sera malade, etc. À l’écran.

L’intégration de Covid dans la saison 2 de The Morning Show signifiait que bien d’autres choses étaient perdues. C’est vraiment dommage car la saison originale couvrait des problèmes importants et était également une bonne, bien que parfois difficile, à regarder. Cela n’a pas été atteint cette fois-ci, et le dernier épisode le souligne.