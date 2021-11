‘The Morning Show’ Saison Deux, Épisode Huit Critique

Le dernier épisode de la saison 2 de The Morning Show s’est terminé sur un cliffhanger (presque littéral), alors que Mitch est impliqué dans un accident de voiture. Nous revenons sans connaître le sort de lui ni d’Alex, qui était de passage et a été montré sur la route en même temps.

Rechercher Mitch

Dans l’épisode de cette semaine, il arrive assez rapidement à la salle de rédaction de UBA que Mitch a été impliqué dans l’accident et pourrait être mort. L’équipe doit chercher la confirmation la tête la première, alors que ses rivaux cèdent le terrain et les laissent annoncer la nouvelle. Cela suscite des émotions pour ceux qui ont travaillé pendant que Mitch était là, en particulier Mia, qui dirige maintenant la série.

À tout cela s’ajoute le fait que si les téléspectateurs savent où est ou a été Alex, mais ses collègues ne le savent pas. Lorsque Chip constate qu’elle a été en Italie, leur panique atteint un crescendo. Son soulagement lorsqu’il la rencontre, sain et sauf, du tarmac est palpable. Ils obtiennent ensuite une deuxième confirmation cruciale de Paola en Italie.

Confrontation et réconciliation dans ‘The Morning Show Season Two

Chip et Alex décident d’aller dire en personne à l’ex-femme de Mitch, Paige, ce qui s’est passé. Le voyage met apparemment fin à leurs tentatives de réconciliation alors qu’Alex entend les messages de colère et offensants que Chip a laissés sur sa messagerie vocale alors qu’il ne savait pas où elle était. Comme cela a été le cas avec divers points de la saison 2 de The Morning Show, cette confrontation était plutôt prévisible, mais la profondeur des sentiments est réelle.

De retour à la base, Mia essaie de gérer son équipe et ses sentiments. La copie qu’elle écrit pour finalement annoncer la mort de Mitch décrit la difficulté de respecter quelqu’un qui est décédé, tout en reconnaissant ses méfaits.

Problèmes de famille

Comme si tout cela n’était pas assez difficile pour un jour, le frère de Bradley, Hal, se présente au studio, provoquant une scène toute-puissante à mi-diffusion. Cela fait ressortir davantage de traumatismes pour l’hôte, alors qu’elle cherche à rompre avec son passé et essaie de naviguer dans son avenir avec Laura.

Aller de l’avant dans la saison 2 de « The Morning Show »

Cet épisode est l’un des plus convaincants de la saison 2 de The Morning Show. Il y a un léger maladresse, et je soupçonne (bien que je ne sois pas sûr) que la mort de Mitch faisait partie d’un scénario original avant que la pandémie ne soit plus tard tissée. C’est un mécanisme qui permet à la série d’avancer et de s’attaquer aux problèmes au-delà du mouvement #metoo.

Le livre de Maggie Brenner occupe toujours une place importante…