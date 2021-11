‘The Morning Show’ Saison Deux, Épisode Neuf Critique

Les problèmes de la saison deux de The Morning Show sont parfaitement résumés dans l’épisode neuf. Il y a beaucoup d’histoires, d’importance variable, qui se déroulent en même temps, mais la façon dont elles ont été tissées est très maladroite. Tout cela ne s’intègre pas tout à fait dans un tout cohérent.

La saison 2 de «The Morning Show» a beaucoup de choses à faire

Dans cet épisode, par exemple, il y a les retombées continues de la mort de Mitch. Combiné à cela, il y a une tentative de discussion sur la culture de l’annulation (y compris le retour surprise de Claire après être tombée sur Yanko) et la saga sans fin du livre de Maggie Brenner. Ensuite, il y a la relation de Bradley avec son frère, Hal, ainsi que son intérêt romantique pour Laura. Les scénaristes et producteurs ont alors décidé de passer par Covid en plus de tout ça.

Alex est enfin de retour à New York et s’apprête à reprendre les ondes. Sauf que maintenant Bradley est parti, emmenant son frère en cure de désintoxication après son explosion – un mécanisme qui permet à Laura de rester un peu plus longtemps. Après une dernière confrontation entre frères et sœurs, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Hal. Tout ce que les téléspectateurs ont, c’est un coup à la porte et de l’argent remis pendant que Bradley et Laura essaient de profiter d’un moment romantique.

Alex revient, mais pour combien de temps ?

Alex essaie de réparer ceux à qui elle a fait du tort, dont Bradley et Laura. En effet, elle assiste même au mémorial de Mitch. Tout cela a deux conséquences. Bradley est dur avec Maggie lors d’une interview, défendant Alex et comment elle a changé. Cependant, cela est annulé par la fuite d’images d’Alex au mémorial, vraisemblablement par Fred, qui semblait enregistrer. C’était un geste si évident que j’ai pensé que les scénaristes y résisteraient. Hélas non.

En fin de compte, la peur d’Alex d’être annulé semble se réaliser.

Covid s’empare de la saison 2 de l’émission du matin

Dans sa panique matinale, elle trébuche et tombe, finissant inconsciente et hospitalisée. Où elle est testée positive au Covid. Ayant côtoyé ses collègues et la famille de Mitch.

Nous avions eu une pincée de pandémie à la fois dans cet épisode et dans les précédents, y compris Daniel en Chine. En effet, on commence à voir des masques et on parle de télétravail dans cet épisode. Il y a aussi une scène très bien exécutée dans laquelle Bradley et Laura parlent de se laver les mains. Le facteur grincer des dents ici met en évidence une grande partie de notre naïveté au début de la pandémie. Mais c’est la présence d’Alex dans un hôpital débordé qui ramène tout à la maison, et il y a déjà beaucoup à gérer.

Tout au long de la saison 2 de The Morning Show, des scènes, des séquences et même des intrigues individuelles ont été bonnes. Le jeu d’acteur est souvent excellent. Cependant, le produit final global est un gâchis.