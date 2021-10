‘The Morning Show’ Saison Deux, Épisode Sept Critique

Nos récapitulatifs / critiques de la saison 2 de The Morning Show se déroulaient un lundi. C’est principalement parce que nous publiions également des critiques de Ted Lasso et c’était bien de les séparer. Eh bien, Ted Lasso a terminé pour le moment, donc ces critiques peuvent maintenant prendre ce créneau. Attention cependant : ils contiennent des spoilers, alors assurez-vous d’avoir regardé le dernier épisode avant de lire !

Quelques épisodes plus tard, le principal problème de la saison 2 de The Morning Show est clair. Ce n’est pas Succession de HBO. Les deux sont diffusés en même temps et couvrent le côté laid du monde riche et glamour des médias. Cependant, l’offre Apple TV+ est tellement moins subtile. L’épisode sept en est une aussi bonne démonstration que tous ceux qui l’ont précédé.

‘The Morning Show’ Saison 2 en Italie

L’épisode se déroule entièrement en Italie, où Mitch est toujours en quarantaine avec Paula. Il a un visiteur inattendu – l’AWOL Alex. Les super-riches ont pu se déplacer relativement facilement au début de la pandémie (et probablement tout au long de la pandémie), il n’est donc pas impossible de croire que cela se produirait. Il n’est pas non plus inconcevable qu’Alex se soucie de briser la quarantaine et d’entrer dans la maison une fois arrivée. J’aime aussi le fait que nous ayons un aperçu de la véritable profondeur des sentiments qui existent entre Mitch et Alex.

Cependant, il y a encore une fois un franc-parler dans cet épisode de la saison deux de The Morning Show. La séquence dans laquelle Alex faillit s’écraser de fatigue est un précurseur de la scène finale, climatique. Je suppose que c’était censé être un drapeau pour les téléspectateurs, ou peut-être même nous faire penser que les personnages avaient échappé aux routes italiennes difficiles. Cependant, cela diminue en fait de l’impact de ce qui se passe réellement. Bien que ce ne soit pas exactement une approche délicate, la scène du crash laisse définitivement les téléspectateurs désireux de voir ce qui se passera ensuite dans The Morning Show saison deux. Est-ce juste Mitch ou Alex est-il aussi impliqué ? L’écran partagé indique qu’elle pourrait l’être.

Si Alex va bien, a-t-elle attrapé COVID ? Va-t-elle ensuite ramener COVID à ses amis, collègues et famille à New York ? Mitch et Paula n’ont pas de symptômes, à notre connaissance, mais le professeur qui avait le COVID avec lequel ils étaient en contact est décédé. Alex a été proche de Mitch et a même bu dans sa bouteille d’eau – une imitation de ce que nous avons vu lors de la première de la saison et un avertissement probable sur ce qui va arriver.

L’horrible incident à la fin de cet épisode sept de la saison 2 de The Morning Show pourrait déclencher une seconde moitié de saison très puissante. Cependant, pour le moment, la série semble un peu décousue.