“ The Mosquito Coast ” est la prochaine série Apple TV + à ne pas manquer – .

The Mosquito Coast, un nouveau thriller Apple TV + de 7 épisodes qui fait ses débuts le 30 avril sur le streamer, est à certains égards une frénésie de l’ère pandémique parfaite. Pour des raisons évidentes, une émission sur l’évasion et le redémarrage, et la réduction de son existence à la protection de la famille, peut sembler particulièrement pertinente pour les téléspectateurs qui ont passé des mois en enfermement et en isolement, alors que quelque chose semble s’être échappé dans le monde extérieur. . Allie Fox, l’inventeur barbu a joué ici avec le magnétisme captivant de Justin Theroux, ressent certainement la même chose dans The Mosquito Coast – mais c’est parce qu’Allie sait ou a fait quelque chose de mal dans le cadre de son travail mystérieux pour le gouvernement fédéral. Et donc il part en fuite. Avec un charisme légèrement sinistre qui rappelle Walter White de l’ère Heisenberg – de sorte que vous finissez par vous enraciner pour Theroux’s Fox au cours des 7 épisodes de la série, tout en sachant sans l’ombre d’un doute que ce gars n’est pas un ange – il convainc son famille dont ils ont tous besoin pour se rendre à la frontière mexicaine. C’est ce qu’ils passent le reste de la série à faire. Fuir – des membres de la milice américaine trop zélés qui gardent la frontière, des agents fédéraux, du cartel. En cours. Et nous emmener pour ce qui s’avère être une course passionnante.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Alerte SPOILER: À la fin de 7 épisodes, je ne sais toujours pas ce que le personnage de Theroux a fait pour obliger la famille à essayer de disparaître au Mexique. Nous recevons des indices inquiétants et des présages ici et là. Les enfants, à un moment donné, coincent leur mère (Margot Fox, jouée par Melissa George) à ce sujet, en espérant qu’elle finira par renverser les haricots. La réponse qu’elle commence à donner est, d’accord, mais la première chose que vous devez comprendre est… votre père n’a jamais fait de mal à personne. Et puis, bien sûr, la scène s’interrompt! C’est ce genre de chose. Un MacGuffin ennuyeux, selon certains critiques, mais à mon avis, il est facile de négliger ce manque d’explication puisque Theroux est tellement bon ici. En fait, ceux d’entre vous qui ont passé des années à bloquer les restes – inscrivez-vous à Apple TV + ou arrêtez de vous tromper sur le fait qu’il est dommage que pas assez de gens aient regardé le dernier coup brillant de Theroux sur le petit écran.

Le synopsis officiel Apple TV + de l’émission se lit comme suit: «Adapté du roman à succès, The Mosquito Coast est une aventure captivante et une série dramatique de personnages en couches suivant le dangereux voyage d’un idéaliste radical et inventeur brillant, Allie Fox (Justin Theroux ), qui déracine sa famille pour le Mexique quand ils se retrouvent soudainement en fuite du gouvernement américain. Dans une interview téléphonique avec moi lors de la journée de presse d’Apple pour l’émission, George m’a dit qu’elle adorait à quel point la série était un drame familial enveloppé dans quelque chose de beaucoup plus vaste, international, plus sombre et parfois un peu orienté vers l’action.

Source de l’image: Apple

«Quand vous recevez un scénario disant que c’est l’histoire d’une famille – une mère, un père, une fille adolescente et un fils adolescent – vous pensez que c’est un drame familial», m’a-t-elle dit. «Vous imaginez qu’ils dînent, qu’ils partent en vacances. Mais j’étais comme, oh mon Dieu, ce sont les renards qui échappent à l’Amérique, au consumérisme et au capitalisme. Et ils vont tout au sud à la recherche de ce Shangri-La, ce nouveau mode de vie magnifique avec de nouvelles règles et aucune technologie. Et j’ai pensé que c’était excellent.

«J’ai adoré le fait que ce soit comme un Robinson suisse moderne. C’est un peu comme Bonnie et Clyde. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, beaucoup de métaphores de la vie. Il y a cette belle brûlure lente. Et ce que sont les personnages au début n’est certainement pas ce qu’ils finissent par être à la fin.

La série est basée sur un roman du même nom, de Paul Theroux (l’oncle de Justin). La version du livre d’Allie Fox quitte les États-Unis parce qu’il est désillusionné par le capitalisme, et il y en a encore un peu chez Allie sur la côte des moustiques d’Apple. Voici, par exemple, certains de mes dialogues préférés de la série, qui entre dans l’épisode 2, intitulé First of the Gang to Die.

Dans cette scène, Allie a commencé son évasion des États-Unis. Il est toujours menotté d’être à l’arrière d’une voiture de police (encore une fois, pour un péché ou des péchés qui ne nous sont pas encore révélés), et il a fait une pause pour cela. Lui et sa fille Dina se sont réfugiés dans une gare grouillant de sans-abri, et pendant qu’Allie parle dans cette scène, sa fille essaie de MacGyver ensemble un appareil capable de crocheter les menottes de son père.

Allie regarde autour d’elle pendant qu’elle le fait.

Allie: Peux-tu croire ce que nous faisons aux gens? Notre gouvernement vient de dépenser 128 milliards de dollars pour 12 sous-marins nucléaires. 128 milliards de dollars… ne pouvait pas fabriquer 11 sous-marins, mettre de côté quelques dollars pour ces gens? Dina: Ouais, je pense que c’est probablement plus compliqué que ça. Allie: Ça l’est. C’est exact. Tout est compliqué. Mais il y a toujours une solution. Dina: Tout ne peut pas être réparé, papa. Allie: «Bien sûr que c’est possible. L’astuce est de vouloir y remédier. Nous acceptons que les choses s’usent. Tomber en morceaux. Personne ne veut plus arranger les choses. Rien n’est fait pour durer. Voitures, aspirateurs, rien. Des pauses télé? Jette-le. Obtenez-en un nouveau. Je vois une télé dans une vitrine, tu sais ce que je vois? Future poubelle. Dina: Ouais, mais ce sont des gens. Allie: C’est vrai, ce sont des gens. Et nous les jetons. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu’ils ont commis le plus grand péché de tous dans ce pays. Ces gens ont cessé de consommer. Alors on les jette. Jetez-les. Ce sont des consommateurs brisés… Des consommateurs. Avez-vous déjà pensé à quel mot dégoûtant c’est? Réduire ces êtres humains à un mot comme ça.

J’aimerais penser qu’il y avait un peu de cet idéalisme et de cette naïveté derrière la rupture que le personnage de Theroux a décidé de faire avec ses patrons du gouvernement fédéral. Peut-être a-t-il vu quelque chose qu’il n’aurait pas dû ou ne pouvait pas supporter l’un des compromis sombres que ses suzerains de la NSA lui demandaient. Margot, sa femme, sait vraiment ce que c’est et l’accepte, même si elle ne nous partage pas les détails.

“Allie et Margot, en tant que couple, représentent en quelque sorte le meilleur d’entre nous et le pire d’entre nous”, m’a confié le réalisateur Rupert Wyatt lors d’un entretien téléphonique. «C’est un mariage proche. Ils viennent d’un lieu d’idéalisme. L’un vient d’une famille aisée, l’autre d’un col bleu, tirez-vous vers le haut par votre arrière-plan bootstraps. Ils se sont rencontrés à l’université et sont tombés amoureux et ont vu le monde tel qu’il devrait être. En conséquence, leurs idéaux prennent le dessus sur eux. » C’est quelque chose que je veux voir davantage exploré et me permettra donc de continuer à regarder.

MON VERDICT: Essayez certainement le spectacle. Ce n’est pas parfait. Je pensais, par exemple, que les interactions entre les renards et le cartel étaient beaucoup moins terrifiantes qu’elles n’auraient dû ou auraient pu l’être. Les évasions de certains jams semblent également se dérouler un peu plus facilement qu’il ne semble plausible, mais ce sont des petits problèmes. L’émission est actuellement dans mon Top 3 de ce qui est disponible sur Apple TV + à droite, les deux autres sur ma liste étant Ted Lasso et Téhéran.

Les deux premiers épisodes de The Mosquito Coast font leurs débuts sur Apple TV + le 30 avril, suivis d’un nouvel épisode tous les vendredis.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que sur son whovianisme et sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.