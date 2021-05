‘The Mountain’ a chancelé dans le dernier combat d’exposition avant la confrontation d’Eddie Hall alors que les deux hommes touchent la toile mais aucun renversement n’est donné

Hafthor Bjornsson a été soumis à un test sévère par Simon Vallily lors de son dernier combat d’exhibition avant son combat avec Eddie Hall plus tard cette année.

Thor, comme il le dit habituellement, se prépare à affronter Eddie Hall dans “ le match de boxe le plus lourd de l’histoire ” le 18 septembre à Las Vegas.

Thor a acquis quatre séries d’expérience vendredi à Dubaï

L’ancien vainqueur islandais de l’homme le plus fort du monde, bien connu pour avoir joué à The Mountain dans Game of Thrones, a obtenu quatre bons rounds contre un solide boxeur professionnel.

Thor avait déjà connu un combat d’exhibition et Vallily, 35 ans, est entré en tant que deuxième adversaire après l’annulation de son combat avec le combattant MMA Alex Simon.

Le combat a commencé par un premier round prudent, les deux hommes se respectant à distance.

Vers la fin de la séance, Vallily fit ce qu’il avait dit et testa le menton de Thor avec quelques crochets du gauche.

Vallily a décroché un solide crochet gauche au début du deuxième tour

Il semblait chanceler Thor

Le grand homme l’a bien pris, mais a été renversé au début du deuxième tour.

Un autre crochet du gauche de Vallily a fait chuter Thor en arrière avant qu’il ne retrouve rapidement son calme.

Une minute plus tard, Vallily a lui-même été rattrapé par un crochet du gauche et a dégringolé sur la toile.

Cependant, l’arbitre a statué qu’il n’y avait pas de renversement – ​​jugeant que la chute était due à l’enchevêtrement de leurs jambes plutôt qu’au coup de poing.

Valilly était le premier, sans knockdown donné

Puis Thor a frappé la toile, mais ce n’était pas non plus un renversement

Au troisième tour, Thor a frappé le pont.

D’après l’angle de prise de vue initial, il n’était pas clair si cela provenait d’un tir ou d’un autre voyage, mais il s’est rapidement remis sur pied et a continué à se battre.

Les rediffusions ont montré que le coup de poing ne semblait pas atterrir proprement et Vallily a marché sur son pied, le faisant trébucher.

Thor a riposté et a balancé sauvagement, semblant blesser Vallily vers la fin du troisième tour.

Il l’a emmitouflé au sol, mais cela n’a pas encore été jugé comme un renversement.

Valilly a touché pour la deuxième fois

Le tour final a été une session plus calme avec les deux hommes apparemment fatigués des trois premiers.

Ils s’embrassèrent à la cloche finale.

Vallily a déclaré après le combat: «Il est maladroit, c’est un grand homme, il devient physique.

«J’ai vu son dernier combat et je le remercie, il est venu beaucoup.

« Il a beaucoup de potentiel. Je ne dis pas seulement cela.

Thor réfléchit : « Simon était un bon adversaire pour moi, c’était bien de tester mon menton ainsi que ma capacité à me battre sur le ring contre un professionnel.

« Il m’a donné de bons coups, de bons crochets qui ont bien atterri.

« J’étais très content de ma performance.

“Je vous promets que je fais tout ce que je peux pour assommer Eddie Hall en septembre.”