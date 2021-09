‘The Mountain’ montre une transformation corporelle insensée avant le match de boxe

in

“The Mountain” ressemble plus à un rocher sculpté … parce qu’il a perdu une tonne de poids au cours des deux dernières années – et découvrez son nouveau corps, il est DÉCHIQUETÉ !!!

Hafthor Bjornsson – qui a joué le rôle de la grosse bête dans “Game Of Thrones” – a transformé son corps depuis sa retraite de la compétition des hommes forts en 2019 … en passant dans le monde de la boxe, et les résultats sont impressionnants comme l’enfer.

À seulement deux jours de sa grande inclinaison de célébrité avec la légende du bras de fer Devon Larratt, Bjornsson – un 3x Arnold Classic et le vainqueur 2018 de l’homme le plus fort du monde – a montré tous les progrès qu’il a réalisés avec son physique, révélant des abdominaux, des pectoraux et des bras ciselés.

6’9″ dit Bjornsson Muscle et santé plus tôt ce mois-ci, il est tombé à environ 328 livres – environ 120 livres sous les quelque 450 livres qu’il utilisait pour faire pencher la balance lorsqu’il soulevait de manière compétitive.

Tout cela a été un effort pour dominer sur le ring … avec Bjornsson visant initialement à combattre un autre homme fort Eddie Hall — son rival passionné — ce week-end.

Hall, cependant, s’est déchiré le biceps lors d’un entraînement en juillet … alors Bjornsson doit maintenant combattre Larratt – un mec contre lequel il a déjà perdu dans une compétition de bras de fer.

La ferraille est prévue pour samedi à Dubaï… et si la composition corporelle se traduit même à distance en compétences de combat, quelqu’un dit à Larratt qu’il pourrait avoir un peu de mal !