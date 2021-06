The Munsters de Rob Zombie : 9 questions que nous nous posons sur le prochain film

L’adaptation de Rob Zombie comportera-t-elle des camées de l’un des membres de la distribution de Living Munsters?

Malheureusement, dans les années qui ont suivi l’annulation de l’émission, malheureusement annulée, de nombreux membres de la distribution originale de The Munsters de CBS ont quitté cet avion terrestre, notamment Fred Gwynne, Yvonne De Carlo, Al Lewis et Beverly Owen, ainsi que les comédiens de doublage Mel Blanc et Bob Hastings. Il y a cependant quelques acteurs qui sont toujours avec nous, dont Pat Priest, qui a joué Marilyn Munster, et Butch Patrick, qui a joué Eddie Munster. Aucune des deux stars ne sont aussi actives qu’elles l’étaient dans leurs premières années, mais on doit se demander si l’enthousiasme ardent de Rob Zombie pour ce projet soutenu depuis longtemps peut convaincre les acteurs de faire une apparition.

Compte tenu des restrictions de sécurité modernes mises en place pour les plateaux de tournage, il n’est certes pas si facile de mettre tout le monde en sécurité sous une seule bulle, en particulier deux acteurs âgés. Cela dit, ce n’est pas impossible non plus. Certes, ce serait très amusant de revoir ces stars de la télévision d’antan à l’écran. En fin de compte, nous devrons attendre pour voir si cela se produit.