The Naked Kid de la pochette de l’album Nevermind de Nirvana a grandi et poursuit maintenant le groupe en justice

Il ne fait aucun doute, surtout à l’époque précédant YouTube et le streaming / téléchargement de musique, qu’avoir une pochette d’album distinctive pourrait aider un groupe à faire remarquer sa musique. Et, certainement, une fois qu’un groupe est devenu connu, l’album qui les a rendus célèbres allait être vu partout pendant des années. Quand les gens pensent à la sensation rock grunge des années 90 Nirvana, ils pensent inévitablement à leur deuxième album studio mégahit, Nevermind, qui présentait un bébé nu sur la couverture. Maintenant, cet enfant, Spencer Elden, est grand et poursuit le groupe et plusieurs autres.