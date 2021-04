The Nanny Rewatch met en avant Fran en tant qu’icône de la mode et mère ⋆ .

J’ai grandi en regardant The Nanny. C’était mon spectacle de réconfort, et bien qu’il ait, comme le montrent toutes les années 90, une certaine dissonance de valeur, je peux le mettre et rire, sourire et admirer la garde-robe impeccable de Fran Fine. Cependant, ce que je préfère dans la série, c’est à quel point Fran aime Maggie, Brighton et Gracie.

Pour ceux qui n’ont pas mémorisé la chanson thème, The Nanny parle d’une femme juive de 29 ans (ou quelque chose du genre) nommée Fran Fine (Fran Drescher) qui travaillait dans un magasin de mariage dans les reines de rinçage jusqu’à ce que son petit ami / patron se sépare. avec elle et l’a virée. Elle se retrouve ensuite aux portes du producteur de Broadway Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy). Il est le père veuf de trois enfants, Maggie, Brighton et Gracie, dont la femme, Sara, est décédée subitement. Avec un majordome impertinent nommé Niles (Daniel Davis) et le partenaire commercial de Max CC (Lauren Lane), ils composent le casting de ce drame familial.

Presque instantanément, Fran se connecte avec les enfants, réussissant à être la figure parentale dont ils ont tous besoin. Maggie, à l’âge de quatorze ans, a besoin de quelqu’un qui puisse la guider vers la femme et être sa voix contre un père autoritaire. Brighton a besoin de quelqu’un d’aussi spirituel et un peu rebelle. Gracie a besoin de quelqu’un qui l’aime, lui donne du temps de qualité et ne recule pas devant ses nombreuses qualités étranges.

Les belles-mères ont souvent une mauvaise réputation parce que les contes de fées n’ont pas toujours laissé une bonne base sur laquelle se tenir. Pour chaque belle-mère merveilleuse (belle-mère de Juno, Maria von Trapp (Le son de la musique), Dee de Moesha), il y en a tellement d’autres qui sont considérées comme trébuchant sur les souvenirs de la mère chèrement décédée.

J’adore le fait que Fran soit toujours un défenseur des enfants et ait leur meilleur intérêt à cœur. Elle n’a jamais peur de repousser quand il s’agit de faire des rencontres et de pousser Max à être une figure plus attentive dans leur vie. Mon préféré est l’épisode de Noël de la première saison, quand elle dépense tout cet argent en cadeaux pour les enfants, en attendant un bonus de Noël. Quand l’argent ne vient pas, elle va jusqu’à un pion de la montre de sa grand-mère pour s’assurer que tout le monde passe un excellent Noël.

Au cours des dernières saisons, alors que la relation de Fran et Max s’élèvent, ils font de leur mieux pour trouver un équilibre. Dans la saison six, après (spoilers) ils se sont mariés, les parents de Sara arrivent et sentent que Fran n’est pas apte à «remplacer» leur fille. Fran veut adopter légalement les enfants, mais les parents de Sara y sont totalement opposés et menacent de poursuites judiciaires. Les enfants ne veulent même pas voir leurs grands-parents, car pour eux, Fran est aussi leur mère. «Comment sommes-nous censés être gentils avec les gens qui vous détestent?»

Les enfants expliquent que chaque année, Fran leur fait regarder de vieux films à la maison de leur mère le jour de l’anniversaire de Sara. Elle travaille pour les garder en vie dans leur cœur car elle fait partie de la famille. J’adore voir ça parce que Fran Fine est une icône de la mode, ses looks sont emblématiques, mais elle est aussi globalement une personne vraiment gentille et gentille et une super belle-mère. Nous avons besoin de plus de cela.

