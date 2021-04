Coup de pied dans des corsets et massacrant avec des parasols, le drame de science-fiction victorien « The Nevers » arrive sous, ou du moins à côté, un nuage: le créateur Joss Whedon, qui a quitté la série en novembre pour cause d’épuisement, a fait l’objet de multiples allégations depuis l’été dernier de créer un environnement de travail abusif sur d’autres projets, y compris ceux de Ray Fisher de la «Justice League» et de Charisma Carpenter et Michelle Trachtenberg de «Buffy contre les vampires».

Mais si cela signifiait que HBO devait faire face à une commande encore plus grande pour transformer sa nouvelle série ambitieuse, désormais dirigée par la showrunner Philippa Goslett, en un digne successeur de «True Blood», «Game of Thrones» et «Watchmen», c’est celle que le géant du câble a surmontée. . En première dimanche, «The Nevers» perpétue habilement la tradition du réseau de faire de la fantaisie et de la science-fiction une poursuite télévisée prestigieuse, cette fois dans la splendeur et le courage de 1899 Londres.

Divisé en deux parties composées de six et quatre épisodes chacune en raison des retards de production causés par la pandémie COVID-19 (la date de la première du deuxième épisode n’a pas encore été annoncée), «The Nevers» est une joie à regarder et un frisson à suivre. Réalisme surnaturel, narration complexe, pouvoirs fantastiques et réalités actuelles se rencontrent dans cette production intelligente, pleine de suspense et colorée. Une litanie de personnages nuancés maintient ce conte d’un autre monde fondé. Des recherches pleines de suspense et des batailles pleines d’action font avancer l’histoire à un rythme rapide. Et tous les paysages luxuriants et la garde-robe ambitieuse le long du chemin – des égouts de Londres à sa haute société – sont un magasin de bonbons visuel de la nostalgie de l’époque.

La ville est agitée, encore sous le choc d’un événement inexplicable trois ans plus tôt qui a imprégné une partie de la population féminine et une poignée d’hommes de capacités paranormales. «Les Touchés», comme on les appelle si délicatement, inspirent une certaine curiosité et beaucoup de peur chez leurs concitoyens, et une campagne pour débarrasser l’Angleterre de ce «fléau féminin» prend de l’ampleur.

La veuve touchée Amalia True (Laura Donnelly) offre un havre de paix pour ces «bizarreries» humaines dans un vieil orphelinat. Elle possède des compétences de combat extraordinaires, voit des extraits de l’avenir et boit comme un marin. Son meilleur ami, l’inventeur Penance Adair (Ann Skelly), voit toutes les formes d’énergie – ce qui est pratique à l’aube de l’électricité – et conçoit des machines, des armes et plus encore pour se défendre contre ceux qui souhaitent faire du mal à ses cohabitants. Chacun a un pouvoir différent: on fait pousser les jardins en touchant simplement le sol; un autre oblige les gens à révéler leurs secrets les plus profonds en sa présence.

Ann Skelly, en tant qu’inventeur Penance Adair, fait tourner les têtes dans «The Nevers» de HBO.

(Keith Bernstein / HBO)

Le pouvoir des femmes, et la peur de celui-ci, propulse «The Nevers». Les politiciens qui divisent ont déclaré que les Touchés étaient une menace directe contre l’empire. Personne ne semble savoir qui ou quoi se cache derrière le mystérieux phénomène de 1896, lorsque «pas un homme de stature» n’a été affligé, comme le dit Lord Massen (Pip Torrens) à ses cohortes gouvernementales. «C’est ça le génie: ils sont venus à nous par l’intermédiaire de nos femmes. … Le cœur de notre empire a été brisé par le caprice et les ambitions de ceux pour qui l’ambition n’a jamais été signifiée. Regarder les femmes prendre un pouvoir égal et la panique du patriarcat face à un changement aussi brusque est au-delà du divertissement.

Mais le club des vieux garçons en colère n’est pas la seule force opposée dans ce conte où la religiosité pieuse rencontre le fléau de la modernité. Une faction terroriste des Touchés dirigée par la folle Maladie (Amy Manson) serait responsable d’une série de meurtres et de disparitions. Elle et son gang de voyous talentueux, qui comprend la boule de feu Annie (devinez comment elle tue), sont suivis par l’enquêteur de police Frank Mundi (Ben Chaplin). Leur règne de terreur a mis une cible sur le dos de ceux qui possèdent des capacités.

La philanthrope handicapée Lavinia Bidlow (Olivia Williams) met en garde contre le fait de calomnier les Touchés, les immigrants et autres «écarts» par rapport à la norme. «C’est la fin d’un siècle», clame-t-elle. «Ces anciens préjugés n’ont aucune utilité.» Elle finance l’orphelinat tout en utilisant son jeune frère, Augie (Tom Riley), comme valet de pied de facto. Ils interagissent avec une distribution de personnages diversifiés et attachants, de Hugo Swann (James Norton), un aristocrate pansexuel et maître extorsionniste qui dirige un sex club privé, au docteur Horatio Cousens (Zackary Momoh), un immigrant antillais qui guérit littéralement avec son mains, et dérangé chirurgien américain Edmund Hague (Denis O’Hare), qui savoure les délices macabres de la procédure chirurgicale victorienne.

«The Nevers» s’adresse à tous ceux qui aiment «Penny Dreadful» ou «Harlots», «WandaVision» ou «Buffy the Vampire Slayer». Ce drame d’époque sur la persécution – et le pouvoir – des marginalisés porte largement sur l’attrait du genre, tout en se concentrant sur des thèmes douloureusement contemporains. Et c’est plein d’énigmes conçues pour nous garder accro.

Le lord Massen intrigant le dit le mieux quand il sonne l’alarme à ses camarades à un pour cent: «Ce que les femmes sont consternées aujourd’hui, elles l’accepteront demain et l’exigeront le lendemain. Et l’immigrant et le déviant. C’est le pouvoir exercé et non par nous. La lame est là, messieurs. Nous devons savoir à qui appartient la main [sheath]. »

