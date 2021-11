The Next Dragon Ball est un jeu d’horreur comme Dead By Deadlight

Mort par Dragon Ball Light. Image : Bandai Namco

Les méchants de Dragon Ball Cell, Buu et Freezer pourraient ne pas être une grande menace pour Super Saiyan God Goku With Cheese, mais pour les personnages normaux et non combattants, ils sont carrément terrifiants. Bandai Namco exploite cette terreur dans Dragon Ball: The Breakers, un jeu de survie asymétrique qui oppose sept joueurs non motorisés à un méchant anime tout-puissant.

Dans Dragon Ball: The Breakers, à venir en 2022 sur consoles et PC, sept joueurs ou « Survivors » sont aspirés dans une zone mystérieuse connue sous le nom de « Temporal Seam ». Un huitième joueur est l’un des nombreux méchants emblématiques de Dragon Ball, connus sous le nom de « Raider », chargé d’effacer les survivants avant qu’ils ne découvrent la Super Time Machine et ne s’échappent. Le méchant joueur accumule du pouvoir tout au long du match, évoluant en une force imparable. Les survivants doivent utiliser des véhicules, des objets de mise sous tension, des armes récupérées et le pouvoir de la coopération pour éviter d’être brutalement assassinés.

Le travail d’équipe fait que le rêve ne se transforme pas en atomes. Capture d’écran : Bandai Namco

Alors que les joueurs méchants seront limités aux lourds Dragon Ball connus, les survivants pourront créer leurs propres personnages personnalisés en utilisant des skins et des objets décoratifs gagnés à la fois dans et hors du jeu. Les Breakers lieront également les données de sauvegarde avec Dragon Ball Xenoverse 2, il est donc probable que les personnages personnalisés du RPG d’action pourront jouer en tant que Survivants ici.

Pour une série qui a engendré jeu de combat après jeu de combat, Dragon Ball: The Breakers sonne comme un bon changement de rythme. Le gameplay asymétrique, les nuances de Dead by Daylight ou de 2K’s Evolve, devraient créer des situations tendues qui mettent vraiment en évidence la puissance impressionnante des méchants de Dragon Ball. La bande-annonce à elle seule me donne des frissons.

Dragon Ball: The Breakers devrait sortir sur PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S et PC l’année prochaine. Ceux qui souhaitent jeter un coup d’œil devraient garder un œil sur le prochain test bêta fermé de Steam, dont plus d’informations seront bientôt partagées.