‘The Night Watchman’, la biographie de Malcolm X remporte les arts Pulitzers ⋆ .

Des histoires de race, de racisme et de colonialisme aux États-Unis ont balayé les prix Pulitzer pour les arts, de celle de Louise Erdrich roman “Le veilleur de nuit” à un Malcolm X biographie co-écrite par le regretté Les Payne à La salle Katori jouer “Le roi de l’aile chaude”.

Les prix ont été annoncés vendredi lors d’une cérémonie à distance qui a honoré le meilleur travail dans le journalisme et les arts en 2020, une année définie en partie par le meurtre de policiers George Floyd et les protestations et les comptes qui ont suivi. La nouvelle intervient également au milieu d’un débat qui s’intensifie sur la race et l’éducation, les législateurs du Texas et d’ailleurs cherchant à restreindre l’enseignement de l’injustice raciale.

« Ce que les Pulitzers accordent cette année semble tellement opportun », Tamara Payne, la fille de Les Payne et la principale chercheuse de son livre, a déclaré à l’Associated Press. « Toutes ces voix sont si importantes et ont toujours été importantes. »

Marcia Châtelain, dont “Franchise: The Golden Arches in Black America” ​​a remporté pour l’histoire, a déclaré qu’elle se sentait honorée de faire partie d’un groupe d’écrivains qui ont “essayé de trouver un moyen de préciser qu’écrire sur la race est fondamental pour comprendre ce dont nous avons besoin en tant que société.

Erdrich, membre de la Turtle Mountain Band of Chippewa Indians, s’est inspirée de ses antécédents et a mélangé les traditions de la narration orale et écrite pour des romans acclamés tels que “The Round House” et “The Plague of Doves”. Elle a basé “The Night Watchman” sur la vie de son grand-père maternel, un veilleur de nuit dont la réserve dans le Dakota du Nord rural a été menacée dans les années 1950 par la législation du Congrès.

« Cette histoire lui appartient ainsi qu’au peuple de Turtle Mountain. C’est très émouvant, c’est une reconnaissance très émouvante », a déclaré Erdrich, qui dirige une librairie indépendante à Minneapolis, où Floyd a été tué en mai 2020. Elle a qualifié le Pulitzer de contraste bienvenu avec les nouvelles de l’année dernière.

« J’aime cette ville et ça fait mal de savoir à quel point le racisme est profond. C’est quelque chose que les peuples autochtones connaissent aussi bien. Cela a été une période douloureuse.

Les juges Pulitzer ont qualifié le roman d’Erdrich de « roman majestueux et polyphonique sur les efforts d’une communauté pour arrêter le déplacement et l’élimination proposés de plusieurs tribus amérindiennes dans les années 1950, rendu avec dextérité et imagination ».

C’était le premier Pulitzer pour Erdrich, qui a eu 67 ans cette semaine et est un auteur publié depuis plus de 40 ans. Ses précédents honneurs incluent un National Book Award pour « The Round House » et le prix National Book Critics Circle pour « LaRose ».

Le Pulitzer pour “The Dead Are Arising” poursuit l’acclamation posthume de Les Payne, un journaliste primé de Newsday décédé en 2018. Il a commencé à travailler sur le livre de Malcolm X en 1990 et a compilé plus de 100 heures d’entretiens, y compris avec sa famille. membres du défunt activiste noir, avant sa mort. Tamara Payne a aidé à terminer “The Dead Are Arising”, qui a été très apprécié par la critique et a remporté l’automne dernier un National Book Award.

“Je souhaite qu’il soit ici, pour recevoir les distinctions”, a déclaré Tamara Payne à propos de son père.

La collaboration de Paynes est également la deuxième biographie de Malcolm X à remporter un Pulitzer pour un auteur qui n’a pas vécu jusqu’à ce que son livre soit publié. Manning Marable, dont “Malcolm X: A Life of Reinvention” a remporté l’histoire en 2012, est décédé peu de temps avant sa publication.

celle de Nathalie Diaz « Poème d’amour postcolonial », une œuvre de douleur et d’extase que son éditeur décrit comme « un appel à la bonté, même s’il reconnaît la violence de notre temps », a été le gagnant en poésie et « Le mensonge de Wilmington : le coup meurtrier de 1898 et la montée de la suprématie blanche » a été cité pour la non-fiction générale.

celle de Tania Léon composition « Stride » remportée pour la musique. Les juges l’ont félicité pour être “un voyage musical plein de surprise, avec des cuivres puissants et des motifs rythmiques qui incorporent les traditions de la musique noire des États-Unis et des Caraïbes dans un tissu orchestral occidental”.

“Le roi de l’aile chaude” par Salle Katori, une pièce de théâtre autour d’un concours de cuisine d’aile chaude, a remporté le prix du théâtre au cours d’une saison théâtrale qui a vu la plupart des salles fermées.

Le prix dramatique, qui comprend un prix de 15 000 $, est « pour une pièce de théâtre distinguée d’un auteur américain, de préférence originale dans sa source et traitant de la vie américaine ».

Une scène de “The Hot Wing King” de la dramaturge Katori Hall, lauréate du prix Pulitzer. (Monique Carboni/Blake Zidell & Associates via AP)

Le conseil d’administration de Pulitzer a salué “The Hot Wing King” comme une “considération drôle et profondément ressentie de la masculinité noire et de sa perception, filtrée à travers les expériences d’un couple gay aimant et de leur famille élargie alors qu’ils se préparent pour un concours culinaire”.

Parmi les finalistes figuraient « Circle Jerk » de Michel Breslin et Patrick Foley, ” et ” Ragoût ” par Zora Howard.

La plupart des théâtres étant fermés pendant la pandémie, le conseil du prix Pulitzer a modifié les exigences du prix du théâtre de cette année, autorisant des œuvres reportées ou annulées, ainsi que des pièces produites et jouées dans des lieux autres que les théâtres, y compris en ligne, à l’extérieur ou dans des lieux spécifiques à un site au cours du calendrier 2020. “The Hot Wing King” a ouvert ses portes à Broadway quelques jours seulement avant la fermeture des théâtres de la ville.

Hall est l’auteur de « The Mountaintop », qui a remporté un Olivier Award, et est un co-auteur nominé aux Tony Awards de « Tina — The Tina Turner Musical » de Broadway.

Les dramaturges précédents honorés incluent August Wilson, Edward Albee, Eugene O’Neill, Arthur Miller et Tennessee Williams. Les gagnants récents incluent Chez Annie Baker “Le film”, d’Ayad Akhtar “Disgracié,” de Stephen Adly Guirgis “Entre Riverside et Crazy”, et Lin-Manuel Miranda “Hamilton.”

