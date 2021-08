The Office : chaque épisode de Noël, classé

4. Noël chic (saison 7, épisodes 11 et 12)

Dans l’une des nombreuses parties en deux parties que The Office a, si “Secret Santa” était Michael à son pire, “Classy Christmas” dans la saison 7 est Michael à son meilleur. Dans cet épisode de Noël, Michael découvre que Holly reviendra à Dunder Mifflin, et en apprenant cela, il finit par paniquer et annule toute la fête de Noël que Pam avait organisée, voulant à la place planifier une fête « Noël chic » pour l’impressionner, en abandonnant le costume du Père Noël tous ensemble pour une veste en velours rouge, seulement pour découvrir que Holly est toujours avec AJ

En tant qu’expéditeur de Holly et Michael, je dois admettre que c’est l’un de mes épisodes préférés. Regarder Michael tout faire pour Holly le montre vraiment à son meilleur, mais quand il n’est pas avec elle, il est tellement triste et déprimé. On pourrait penser à un épisode de Noël qui ne fonctionnerait pas, mais d’une manière ou d’une autre, c’est parfait ici, et je ne voudrais pas qu’il en soit autrement.