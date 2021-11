‘The Office’ obtient un nouveau remake

??

L’Office fait un retour, mais pas en Amérique. Collider rapporte que la série comique emblématique est ajoutée à la liste de la programmation originale en Scandinavie. L’accord a été rendu possible après que BBC Studios Nordics ait conclu un accord avec Take Two Studios et STV Productions. The Office était à l’origine une série britannique populaire avant l’adaptation américaine, diffusée sur NBC.

Jan Salling, directeur de BBC Studios Nordics, déclare que la production de programmes originaux est en croissance sur le marché nordique . Il dit que c’est le moment idéal pour adapter certaines émissions préférées des fans aux téléspectateurs locaux du pays.

STV s’apprête à coproduire The Office. Le spectacle original a été créé par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Il a été acclamé par la critique. Le faux documentaire américain a porté le format vers de nouveaux sommets. Il a fonctionné pendant neuf saisons réussies de 2005 à 2013 et est chargé de populariser les carrières de ses stars dont Steve Carell et John Krasinski. Le Bureau a depuis été adapté dans des pays comme le Chili, la France, Israël et l’Inde. BBC Studios Nordics, STV et Take Two n’ont publié aucun détail sur le début de la production de l’émission.

La version américaine dépeint la vie professionnelle et les relations des employés de bureau à Scranton, en Pennsylvanie, chez Dunder Mifflin Paper Company, une entreprise de papier fictive. Le bureau est dirigé par Michael Scott qui a du mal à maintenir un haut niveau de professionnalisme car il veut être aimé et rendre le travail amusant.

Au cours de ses neuf années d’existence, la série a remporté plusieurs prix, dont un Peabody Award en 2006, deux Screen Actors Guild Awards, un Golden Globe Award pour Carell et quatre Primetime Emmy Awards, dont un pour une série comique exceptionnelle en 2006. Carell a quitté la série dans la saison sept. Il est revenu pour les épisodes finaux.

The Office, la version américaine, était auparavant proposée sur Netflix pour le streaming. Désormais, l’émission est disponible sur la plateforme de streaming de NBC, Peacock.