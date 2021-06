The Offspring Guitarist : « La musique n’a pas autant de valeur que lorsque nous étions jeunes »

LA PROGÉNITURE guitariste Kevin “Nouilles” Wasserman et chanteur Bryan “Dexter” Hollande a récemment participé à une rencontre virtuelle avec les auditeurs de la station de radio d’Austin, au Texas 101X. Vous pouvez maintenant regarder la session de questions-réponses ci-dessous.

Parlant de la façon dont l’industrie de la musique a été bouleversée avec l’avènement d’Internet et de la technologie numérique, Nouilles a dit: “Retour [in the late 1990s], nous ne savions pas exactement comment Internet allait changer. Nous savions que les choses changeaient – ​​le sol tremblait un peu – mais nous ne savions pas vraiment ce que cela signifiait. Mais nous étions plutôt positifs sur les effets qu’Internet pourrait avoir. Je veux dire, des choses comme ça [discussion] – nous parlons en tête-à-tête en ce moment. Quand je reçois des tweets, je peux parler aux gens tout de suite. Nous pouvions leur parler sur notre site web à l’époque. Maintenant c’est sur Facebook, nous pouvons répondre immédiatement. Donc tout va bien. Malheureusement, on a presque l’impression que la musique n’a pas autant de valeur qu’elle en avait quand nous étions jeunes. Je veux dire, nous irions tous acheter du vinyle et examiner les notes de pochette. Si nous voulions entendre une chanson, nous devions ramasser l’aiguille et revenir en arrière. Tu sais quoi pourtant ? Le vinyle est toujours une chose; vous pouvez toujours obtenir du vinyle. La plupart de nos disques sont sortis en vinyle, vous pouvez donc toujours vivre cela, si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours ramasser cette aiguille. Attendez, attendez – je ne sais pas si nous voulons dire aux enfants de ramasser des aiguilles. Message erroné.”

Dans une interview de 2012 avec Métroactif, Hollande a déclaré: “Internet est quelque chose avec lequel j’ai toujours été à l’aise parce que j’ai toujours pensé à Internet comme un moyen de se connecter directement aux fans. C’est ce que nous essayions de faire dans les petits clubs en tant que groupe punk. Les groupes qui J’ai adoré les groupes qui invitaient le public sur scène. Nous en avons fait beaucoup aussi. J’ai toujours pensé que les spectacles punk étaient vraiment inclusifs de leur public, comme si vous faisiez partie d’un événement. Alors, quand Internet est arrivé, vous aviez votre propre page Web, votre propre salon de discussion et le vôtre Facebook – Twitter maintenant c’est encore plus direct. Cela correspond très naturellement à ce que notre groupe faisait déjà.”

LA PROGÉNITUREle dernier album de, « Laissez les mauvais temps rouler », arrivé le 16 avril via Concord Records. La suite de 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers LP du groupe.

Hollande, Wasserman, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré « Laissez les mauvais temps rouler » au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.



