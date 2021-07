The Offspring lance une nouvelle série de vidéos, Cockpit Karaoke

The Offspring a lancé ‘Cockpit Karaoke’, une série de vidéos mettant en vedette le leader Bryan “Dexter” Holland et le guitariste Kevin “Noodles” Wasserman chantant certains des plus grands succès du groupe depuis l’intérieur d’un jet privé piloté par Holland, qui est un licencié pilote. Vous pouvez consulter le premier épisode ci-dessous.

« Nous savons que tout le monde a entendu parler du ‘Carpool Karaoke’, mais du ‘Cockpit Karaoke’ ??? Personne n’a fait ça !!” Holland a dit à Spin, qui a créé le premier clip, mettant en vedette le duo chantant “Come Out And Play”, avec le “Keep ‘Em Separated Guy” pour le trajet. “Comme je suis pilote, nous avons pensé que ce serait génial si Noodles et moi nous amusions et pouvions chanter certains de nos nombreux succès.”

Le dernier album de The Offspring, Let The Bad Times Roll, arrivé en avril via Concord Records. La suite de Days Go By de 2012 a de nouveau été produite par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers LP du groupe.

Holland, Wasserman, le batteur Pete Parada et le nouveau bassiste Todd Morse ont écrit et enregistré “Let The Bad Times Roll” au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.

Pour coïncider avec la sortie de Let The Bad Times Roll, The Offspring a annoncé une tournée des arènes au Royaume-Uni et en Irlande pour novembre 2021, avec The Hives prêt à prendre en charge.

La tournée britannique et irlandaise d’Offspring se rendra à Dublin, Cardiff, Birmingham, Londres, Glasgow, Manchester et Leeds en novembre, avec The Hives prêt à fournir un soutien à toutes les dates.

“Après près de deux ans sans jouer pour nos fans, l’idée de se présenter devant les foules britanniques est plus qu’excitante!” The Offspring a déclaré dans un communiqué. « Nous ne pouvons pas attendre ! À bientôt!”

The Offspring et The Hives jouent les dates suivantes :

21 novembre – 3Arena, Dublin

23 novembre – Motorpoint Arena, Cardiff

24 novembre – Resorts World Arena, Birmingham

26 novembre – The SSE Wembley Arena, Londres

27 novembre – The SSE Hydro, Glasgow

29 novembre – AO Arena, Manchester

30 novembre – Première arène directe, Leeds.

Achetez ou diffusez Let The Bad Times Roll.