The Offspring lance une nouvelle série de vidéos « Cockpit Karaoke »

LA PROGÉNITURE a lancé “Karaoké du poste de pilotage”, une série de vidéos mettant en vedette le leader Bryan “Dexter” Hollande et guitariste Kevin “Nouilles” Wasserman chanter certains des plus grands succès du groupe depuis l’intérieur d’un jet privé survolé Hollande, qui est un pilote breveté.

“Nous savons que tout le monde a entendu parler de ‘Covoiturage Karaoké’, mais « Karaoké du poste de pilotage »??? Personne n’a fait ça !!” Hollande a déclaré à SPIN, qui a créé le premier clip, mettant en vedette le duo chantant “Venir jouer”, avec le “Keep ‘Em Separated Guy” pour la balade. « Comme je suis pilote, nous avons pensé que ce serait génial si Nouilles et je me suis bien amusé et j’ai pu chanter certains de nos nombreux tubes.”

LA PROGÉNITUREle dernier album de, « Laissez les mauvais temps rouler », arrivé en avril via Concord Records. La suite de 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers LP du groupe.

Hollande, Wasserman, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré « Laissez les mauvais temps rouler » au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.



