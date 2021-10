The Offspring partage les coulisses du tournage du clip de « The Opioid Diaries »

LA PROGÉNITURE a partagé des images des coulisses de la réalisation du clip pour « Les journaux d’opioïdes ». La chanson, qui apparaît sur le dixième album studio acclamé et en tête des charts du groupe « Laissez les mauvais temps rouler », est en partie une mise en garde et en partie un avertissement, et vise carrément la source de la crise des opioïdes qui a dévasté les communautés du monde entier depuis plus de 20 ans : Big Pharma.

En tant que chanteur principal Dexter Hollande note : » J’ai écrit ceci PROGÉNITURE chanson sur la toxicomanie. Bien que la toxicomanie ne soit certainement pas un problème nouveau, l’épidémie d’opioïdes en Amérique est différente. C’est différent parce qu’il a été créé par et dirigé par Big Pharma – et j’ai écrit cette chanson pour dire que l’industrie pharmaceutique devrait être tenue responsable de ses conséquences. »

Réalisé par Daveed Benito, la vidéo offre un regard sans faille sur les ravages de la dépendance aux opioïdes à travers son utilisation d’images hallucinatoires, de photographies en accéléré et de sombres statistiques qui résument le traumatisme collectif causé par l’épidémie.

« Produire cette vidéo a été difficile », déclare Benito. « La toxicomanie est un sujet lourd à aborder, mais il est important de sensibiliser à cette crise. J’espère que ces métaphores visuelles éclaireront davantage cette épidémie – une épidémie qui ne fait pas de discrimination en fonction de la race, de la richesse ou de l’âge. «

« « Les journaux d’opioïdes » est une chanson écrite d’un point de vue personnel, pour montrer le tribut très personnel que la dépendance aux opiacés a fait à nos amis et à nos familles », a déclaré Hollande. Il affirme : « Cette crise des opioïdes est différente parce que des personnes qui n’auraient normalement pas recherché de drogues se sont fait involontairement prescrire ces opiacés pour soulager la douleur, sans savoir à quel point ils étaient addictifs. Il existe d’innombrables histoires de personnes ordinaires souffrant de problèmes de douleur à court terme – un bleu ouvrier d’usine de col, ou un athlète de lycée, par exemple – qui ont reçu ces drogues et sont devenus désespérément dépendants en peu de temps. Lorsque la prescription s’est épuisée, ils n’ont eu d’autre choix que de commencer à prendre des drogues de rue illégales comme l’héroïne et le fentanyl Et les résultats, bien sûr, ont été mortels. »

Dans Hollandedu point de vue de , il est essentiel de recadrer le récit autour de la dépendance aux opioïdes afin d’y remédier efficacement. « Et pourtant, le problème le plus important demeure. » Il réfléchit : « Que devrions-nous faire pour lutter contre la toxicomanie ? Je dis que jusqu’à ce que nous arrêtions de traiter la toxicomanie comme un problème criminel et commencions à la traiter comme un problème médical, nous resterons coincés dans ce cercle vicieux de douleur et de souffrance. Je n’ai jamais vu un mal social apaisé par la punition, mais toujours et seulement par la compassion. »

Il affirme en outre : « La bonne approche n’est pas d’emprisonner les personnes ayant des problèmes de toxicomanie, mais de leur apporter l’aide médicale dont elles ont besoin.

« Nous ne mettrons pas nos enfants dans une cellule de prison s’ils ont un cancer… et nous ne devrions pas les y mettre pour toxicomanie. »

LA PROGÉNITURE a vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde, a remporté d’innombrables prix et a tourné régulièrement, jouant plus de 500 spectacles au cours de la dernière décennie seulement. Leur musique a eu un impact durable sur le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, et leur dernier album « Laissez les mauvais temps rouler » a été un énorme succès mondial, atteignant des sommets en carrière avec sept débuts internationaux dans le Top 5 et dix dans le Top 10 et neuf débuts dans le Top 10 aux États-Unis. Palmarès des albums aux États-Unis



