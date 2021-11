The Offspring partage une vidéo de performance en direct pour la version réinventée de « Gone Away »

LA PROGÉNITURE a dévoilé une vidéo de performance en direct pour « S’en aller ». Le clip, réalisé par Sean Sheetz, a été tourné pendant deux nuits en septembre au Brooklyn Bowl de Nashville et au Buckhead Theatre d’Atlanta.

Une version réinventée de la chanson (qui a été enregistrée à l’origine pour l’album du groupe, disque de platine en 1997, « Ixnay sur l’homme ») Apparaît sur LA PROGÉNITUREle dixième album studio acclamé et en tête des charts « Laissez les mauvais temps rouler », sorti plus tôt cette année. La nouvelle disposition de « Parti » – qui transforme la chanson en une ballade élégiaque au piano – est réapparue en tant que favori des fans, et pendant cette longue période de deuil collectif, la chanson a pris une résonance émotionnelle particulière pour de nombreuses personnes.

Dans son introduction à la chanson, le chanteur Bryan « Dexter » Hollande note : « Beaucoup d’entre vous ont perdu un proche, je le sais certainement. Quand j’ai chanté cette chanson ces derniers temps, j’y ai pensé. »

Et en tant que guitariste Kevin « Nouilles » Wasserman récemment observé : « ‘Parti’ Ce n’est peut-être pas la plus grande chanson que nous ayons jamais faite, mais elle a probablement touché les gens plus profondément que n’importe quelle chanson que nous ayons jamais faite. C’est une chanson lourde sur la perte de quelqu’un dans votre vie, et cela arrive à tout le monde. Malheureusement, cela fait partie de l’expérience humaine et les gens peuvent s’identifier. À tous les fans qui aiment cette chanson et qui ont vécu cette perte, nos pensées vont à vous. Nous avons été là-bas et nous partageons votre chagrin. »

LA PROGÉNITUREle dernier album de, « Laissez les mauvais temps rouler », arrivé en avril via Concord Records. La suite de 2012 « Jours passent » a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers LP du groupe.

Hollande, Wasserman, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré « Laissez les mauvais temps rouler » au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.



