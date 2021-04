The Offspring: Pourquoi nous avons retravaillé “ Sortez et jouez ” en Psa en exhortant les gens à “ se faire vacciner ”

LA PROGÉNITURE chanteur Bryan “Dexter” Hollande et guitariste Kevin “Noodles” Wasserman parlé à New York Q104.3 radio à propos de leur décision d’encourager les fans à recevoir leurs vaccins COVID-19 en retravaillant le refrain de leur classique de 1994 “Venir jouer” pour dire «tu dois aller te faire vacciner». La nouvelle version de la chanson a été partagée le mois dernier le LA PROGÉNITUREde Instagram, avec un extrait du clip vidéo de la chanson avec les paroles retravaillées.

Hollande dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons eu beaucoup de suggestions au fil des ans – les gens ont dit: ‘Hé, j’ai pensé à une phrase amusante pour’ Gardez-les séparés. ” Celle-ci a en fait résonné avec moi. J’étais, comme, ‘ S’il y avait un moment pour le faire, ce serait le moment. Parce que peu importe ce que les gens croient – je ne veux certainement pas dire aux gens comment penser – je pense que c’est une bonne chose de se faire vacciner, et nous voulions en faire la promotion, et nous l’avons donc diffusée. “

Ajoutée Wasserman: “Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques pour diverses raisons. Mais ceux d’entre eux qui ne le sont pas, allez vous faire vacciner. Même si ce n’est pas pour vous, si c’est pour la vieille dame qui habite dans le coin. Nous pensons aux vaccinations. sont une bonne chose. “

Lorsque LA PROGÉNITURE a d’abord publié la nouvelle version de “Venir jouer”, le groupe a écrit dans un message d’accompagnement: “Chaque fois que nous nous réunissons, nous parlons de la façon dont nous avons hâte de sortir et de jouer à nouveau. Et nous entendons parler de vous tout le temps, nous faisant savoir que vous pouvez n’attends pas pour aller voir à nouveau des concerts! Mais avouons-le… les concerts ne se produiront pas tant que vous n’aurez pas été vacciné. Nous avons donc pensé que nous allions nous amuser un peu avec l’une de nos vieilles chansons. Regardez-la! “

Hollande a un doctorat. en biologie moléculaire et a rédigé sa thèse sur les microARN dans les génomes du VIH. Le document de recherche de 175 pages, intitulé “Identification des séquences de type microARN humain incorporées dans les gènes codant pour les protéines du virus de l’immunodéficience humaine”, avait été publié dans PLoS One. Hollande avait obtenu son doctorat. de l’Université de Californie du Sud en 2017.

Sorti en 1994, “Venir jouer” a été LA PROGÉNITUREla radio alternative de MTV succès révolutionnaire, marquant le coup d’envoi d’une série de succès du milieu à la fin des années 90, y compris des albums “Briser”, “Ixnay On The Hombre” et “Americana”, qui ont aidé le groupe à déplacer plus de 17 millions d’albums à ce jour, par Données MRC.