The Offspring recrute le batteur Josh Freese pour un concert à Los Angeles

LA PROGÉNITURE a joué son premier spectacle depuis le départ du batteur Pete Parada le dimanche 8 août dans le cadre de iHeartMedia Los Angeles‘s ALT 98,7 FM et le FanFest des Chargers de Los Angeles sur l’American Airlines Plaza, juste à l’extérieur du SoFi Stadium à Inglewood, en Californie. Le concert a également marqué LA PROGÉNITUREpremière apparition en direct de depuis le 15 mars 2020.

Assis derrière la batterie pendant LA PROGÉNITURE à Inglewood était Josh Freese, un des meilleurs musiciens de studio de LA qui a joué avec DEVO, LES VANDALES, ONGLES DE NEUF POUCES, UN CERCLE PARFAIT et GUNS N’ ROSES. Libérer déjà joué avec LA PROGÉNITURE à plusieurs reprises, notamment lors des sessions d’enregistrement de la “Éclat” (2003), “Rise And Fall, Rage And Grace” (2008) et “Jours passent” (2012) albums.

Libérer joué un spectacle avec LES VANDALES samedi soir et j’ai réussi à revenir à LA à temps pour LA PROGÉNITURE concert en y étant transporté par le chanteur de ce dernier groupe, Bryan “Dexter” Hollande, titulaire d’une licence de pilote et propriétaire d’un jet privé.

Samedi, Libérer partagé un Instagram photo de lui avec Hollande devant l’avion, et il a inclus le message suivant : “‘Hey Josh, pouvez-vous jouer le dimanche avecLA PROGÉNITURE à LA ? ‘Oui bien sûr Dexter mais je joue samedi à Denver avecLES VANDALES. Peut-être le couper près. « Et si je t’envoyais à ton concert samedi et retour le même soir ? » « Vous êtes sur ! »

Le 2 août, Parada a annoncé qu’il était retiré de LA PROGÉNITUREtournée à venir après avoir refusé le vaccin COVID-19 pour des raisons médicales.

Pierre a déclaré qu’un médecin lui avait conseillé de ne pas se faire vacciner car il souffre d’une maladie auto-immune rare. Le musicien a déclaré qu’il avait d’abord souffert du syndrome de Guillain-Barré, où le système immunitaire d’une personne endommage ses nerfs, dans son enfance et que les effets s’étaient “progressivement empirés au cours de ma vie”. Il a également révélé qu’il avait contracté le COVID-19 il y a plus d’un an et qu’il n’avait que des symptômes bénins, “donc je suis convaincu que je serais capable de le gérer à nouveau”, a-t-il écrit.

Parada a écrit sur les réseaux sociaux qu’il est “incapable de se conformer à ce qui devient de plus en plus un mandat de l’industrie”. En conséquence, “il a récemment été décidé que je ne suis pas en sécurité, en studio et en tournée”, a-t-il déclaré.

Parada a ajouté qu’il n’avait « aucun sentiment négatif envers mon groupe ». Il a écrit : “Ils font ce qu’ils pensent être le mieux pour eux, alors que je fais de même.”

Il n’est pas clair si Parada, qui a rejoint le groupe en 2007, a désormais quitté LA PROGÉNITURE en permanence.

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de , « Laissez les mauvais temps rouler », arrivé en avril via Concord Records.