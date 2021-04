The Offspring vous apprend à surfer dans le premier épisode de la série vidéo «  How To: With The Offspring  »

LA PROGÉNITURE a lancé le « Comment faire: avec la progéniture » série vidéo dans laquelle chanteur Bryan « Dexter » Hollande et guitariste Kevin « Noodles » Wasserman partagent avec leurs fans « une grande quantité de connaissances inutiles » qu’ils ont accumulées au fil des ans. Le premier épisode, dans lequel Dexter vous apprend à surfer sur les vagues comme un pro, peut être vu ci-dessous.

M’a dit Hollande: « Vous voyez, nous avons accumulé une certaine quantité de connaissances inutiles au fil des ans sur des choses que nous aimerions partager avec vous. Disons simplement que dans ces vidéos, nous allons vous montrer comment faire un tas de choses qui , eh bien, vous ne savez pas vraiment comment faire. «

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de « Laissez les mauvais temps rouler », arrivera le 16 avril via Registres Concord. Le suivi des années 2012 « Jours passent » a été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers albums du groupe.

Hollande, Wasserman, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré « Laissez les mauvais temps rouler » au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.

Parlant de l’inspiration pour le « Laissez les mauvais temps rouler » titre de l’album, Dexter Raconté Radio HardDrive: « Nous avons eu une chanson il y a deux albums [on 2008’s ‘Rise And Fall, Rage And Grace’] appelé « La merde est foutue ». Nous avons écrit cela parce que nous pensions à quel point les choses étaient terribles dans le monde à l’époque. Mais ça a empiré. Nous avons donc dû trouver un nouveau titre, ‘Laissez les mauvais temps rouler’.

« Vous pouvez l’appliquer à beaucoup de choses », a-t-il expliqué. « Je veux dire, nous ne sommes pas un groupe politique. Certaines personnes l’appliqueraient à la dernière administration. Certaines personnes l’appliqueraient à des choses qui se passent aujourd’hui, ou à quel point tout est gâché, essayant de réparer notre pandémie et tout ce genre de trucs. «

Ajoutée Nouilles: « Mais vraiment, ce n’est pas seulement une chose centrée sur les États-Unis non plus, parce que vous voyez des choses qui se passent dans le monde entier. Il y a des troubles qui se produisent littéralement partout – sur tous les continents. Vous voyez des troubles, et puis vous voyez aussi des anti -les forces démocratiques prennent le pouvoir en quelque sorte à certains endroits, auquel cas cela provoque plus de troubles. Donc, oui, le monde entier est un peu effrayant en ce moment. «

Dexter « C’est vrai. Le changement climatique, les négateurs du climat, les vaccins, les anti-vaxxers – tout ce que vous voulez, c’est là-bas. »



Présentation de la série de vidéos HOW TO: WITH THE OFFSPRING! Au fil des années, nous avons accumulé une grande quantité de connaissances inutiles que nous aimerions partager avec vous! Préparez-vous à découvrir tout un tas de choses que vous n’aurez probablement jamais vraiment besoin de savoir. pic.twitter.com/tAHM3cohZ1 – La progéniture (@offspring) 31 mars 2021

