‘The Old Guard 2’ arrive officiellement sur Netflix, Charlize Theron de retour

Netflix a officiellement donné le feu vert à une suite de The Old Guard, avec la star Charlize Theron sur le point de revenir. Les stars KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor seront également de retour, ainsi qu’une grande partie de l’équipe créative acclamée. La suite devrait reprendre le scénario de la bande dessinée originale là où le premier film s’est arrêté.

The Old Guard est sorti en juillet 2020, adaptant la bande dessinée du même nom de l’écrivain Greg Rucka et de l’artiste Leandro Fernández. Rucka a écrit le script de la version cinématographique et il écrit également la suite. Cette fois-ci, Victoria Mahoney prendra la relève de Gina Prince-Bythewood. Le travail le plus médiatisé de Mahoney à ce jour a été en tant que deuxième directeur d’unité sur Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker. Elle a publié une déclaration sur ce gros travail dans le communiqué de presse de Netflix.

“Véritablement renversé par les niveaux collectifs de talent, de compétence et de savoir-faire qui ont permis de sculpter The Old Guard”, a déclaré Mahoney. J’ai dû le regarder plus d’une centaine de fois et, en tant que tel, je ne peux pas communiquer la vraie mesure de mon excitation – être invité au voyage de la vieille garde aux côtés de durs à cuire féroces. Toujours désireux de continuer à promouvoir le genre pour un public amateur d’action. Je tire chaleureusement mon chapeau au monde Gina, Charlize, Rucka, Fernández, Skydance, Netflix, Marc Evans Productions, Denver & Delilah Films et toute l’équipe audacieusement mis en avant.”

Prince-Blythewood a publié sa propre déclaration, félicitant Mahoney et disant qu’elle avait “décidé de ne pas réaliser la suite, mais qu’elle resterait en tant que productrice”. Pendant ce temps, Theron a publié une déclaration conjointe avec Beth Kono et AJ Dix de Denver & Delilah Films.

“Nous sommes plus que ravis que Vic rejoigne l’équipe de The Old Guard”, a-t-il déclaré. “Sa passion pour ces personnages et sa vision ambitieuse du film nous ont tous submergés. Nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de travailler avec elle.”

The Old Guard est une équipe de guerriers séculaires, apparemment immortels, dotés d’une capacité inexpliquée de guérison rapide. À l’ère moderne, ils travaillent comme mercenaires pour aider les gens comme ils le peuvent dans le monde entier. La bande dessinée originale n’avait qu’un seul volume de poche commercial d’Image, avec un deuxième suivant en septembre 2020 après la sortie du film.

La vieille garde est maintenant en streaming sur Netflix. On ne sait pas quand The Old Guard 2 pourrait être créé, ni où en sont les créateurs dans le processus de production.