The Old Guard 2 de Charlize Theron a fait un grand pas en avant sur Netflix

De plus, alors qu’on s’attendait à ce que Charlize Theron revienne de The Old Guard 2 (après tout, elle était également productrice sur The Old Guard), elle a maintenant fermé pour apparaître dans la suite, et elle sera rejointe par les costars KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor. Greg Rucka, qui a écrit à la fois la bande dessinée originale Old Guard et le premier film, écrira la suite avec David Ellison, ainsi que le producteur exécutif. En juin, Theron a déclaré que le plan était de commencer le tournage de The Old Guard 2 au premier trimestre de 2022, mais cela n’est toujours pas figé.