The Old Guard de Netflix 2: 8 choses rapides que nous savons sur la suite de Charlize Theron

Il sera réalisé par Victoria Mahoney

Alors que le casting principal devrait revenir pour cette suite en streaming, il y aura un changement majeur cette fois-ci. Plus précisément, Gina Prince-Bythewood, la femme derrière The Old Guard, s’éloignera du fauteuil du réalisateur pour poursuivre d’autres projets. Le cinéaste sera remplacé par Victoria Mahoney, une cinéaste prometteuse avec plus d’une décennie d’expérience. À savoir, elle a fait ses débuts en tant que scénariste et réalisatrice avec Yelling to the Sky en 2011, et, plus tard, elle a pris les devants dans les épisodes de Grey’s Anatomy, Power, You, Lovecraft Country, Queen Sugar et I Am the Night. De plus, Mahoney a travaillé en tant que deuxième directrice d’unité sur Star Wars: The Rise of Skywalker, ce qui a fait d’elle la première femme et la première femme noire à réaliser un film Star Wars. Certes, la future cinéaste à succès est extrêmement reconnaissante pour cette grande opportunité, comme nous en discuterons un peu plus en détail plus tard, et elle ne prendra certainement pas cette tâche à la légère.