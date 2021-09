The Orchard nomme KGV Kiran Kumar à la tête de l’Inde

Il rapportera à Prashant Bahadur, EVP, responsable de la stratégie, The Orchard

The Orchard a annoncé mardi la nomination de KGV Kiran Kumar à la tête de l’Inde. Dans son nouveau rôle, Kumar dirigera toutes les opérations commerciales pour le territoire. Il rapportera à Prashant Bahadur, EVP, responsable de la stratégie, The Orchard. L’expertise de Kumar sur le marché est inestimable, a déclaré Bahadur. “L’Inde est un territoire de croissance clé pour The Orchard, et KGV est un acteur local investi qui comprend la stratégie à long terme et la scène musicale en pleine croissance tout en produisant des résultats”, a-t-il ajouté.

Kumar apporte avec lui deux décennies d’expérience intersectorielle dans les domaines de la banque, des télécommunications, de la technologie et de la musique. Avant de rejoindre The Orchard, il était directeur de la distribution, label et artistes solutions, India, , Believe. Il est reconnu pour avoir dirigé sa croissance sur trois exercices financiers tout en encadrant et en gérant une grande équipe. Il a également travaillé pour la maison de disques Saregama India et d’autres sociétés renommées telles que Onmobile Global LTD., VoiceGate Technologies, Bharti Airtel et ICICI Bank.

« C’est un moment formidable pour l’industrie musicale indienne avec l’essor de la musique régionale, l’augmentation des opportunités de collaboration pour les artistes, l’émergence de la musique sociale en format court et un changement progressif du comportement des consommateurs vers la consommation de musique établissant des règles du jeu équitables. Avec la gamme complète de services de The Orchard, je suis impatient de contribuer à la création d’un pipeline mondial innovant de développement du public pour les artistes et les labels locaux soutenus par des services de distribution haut de gamme », a déclaré Kumar.

La société de distribution de musique The Orchard prétend opérer dans 45 bureaux dans le monde. Avec des services complets d’artiste et de label, il propose un service complet de marketing, de licence de synchronisation, de services vidéo, d’analyse de données transparente, de publicité, de gestion des droits, de distribution numérique et physique, entre autres.

