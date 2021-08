The Original Ratcatcher: Ce qu’il faut savoir sur le personnage de Suicide Squad de Taika Waititi dans les bandes dessinées

Ratcatcher a été introduit pour la première fois dans DC Comics en tant que méchant de Batman

Créé par l’écrivain Alan Grant, son collaborateur fréquent John Wagner et le regretté illustrateur Norm Breyfogle, Ratcatcher a fait ses débuts dans DC Comics dans une histoire en deux parties présentée dans Detective Comics, sorti en avril et mai 1988. Il voit l’égoutier prendre sur le Batman, qui est attiré dans la chasse au criminel lorsqu’il entend les cris de l’un des quatre hommes retenus captifs par lui sous les rues de Gotham City.

Le chevalier noir lui-même échappe de justesse à la capture par Ratcatcher et ses serviteurs à fourrure lorsqu’il se retrouve piégé dans les égouts avec seulement une torche et un seau d’essence à sa disposition. Batman utilise en fait l’équipement pour vaincre les rats alors qu’ils tentent de l’attaquer, avant de vaincre Ratcatcher et de le ramener, lui et ses deux prisonniers survivants, à la surface, où ils sont attendus par le GCPD. En parlant de cela, alors que Batman était coincé dans les égouts, le commissaire James Gordon a pu découvrir la véritable identité du méchant.