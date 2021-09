The Other Two Saison 3 renouvelée sur HBO Max ⋆ .

HBO Max a annoncé le renouvellement de sa série humoristique originale acclamée par la critique Les deux autres pour une troisième saison. L’annonce du renouvellement intervient après la diffusion du dernier épisode de la deuxième saison le jeudi 23 septembre sur la plateforme de streaming.

Les stars de la série Drew Tarver comme Cary Dubek et Hélène Yorke comme Brooke Dubek, les frères et sœurs aînés de Cas Walkerle personnage de Chase Dubek, également connu sous le nom de ChaseDreams, qui doit faire face à ses sentiments à propos de son jeune frère qui est propulsé dans la célébrité grâce à une vidéo virale en ligne. Maintenant que Chase prend sa retraite à l’âge de 14 ans, les deux autres frères et sœurs doivent maintenant affronter le nouveau membre de la famille pour goûter à la gloire, leur mère Pat, interprétée par Molly Shannon. Une fois de plus gêné, le duo de frères et sœurs double et élabore un plan pour s’assurer qu’ils ne sont pas “les deux autres”.

“[Series creators] Chris Kelly et Sarah Schneider ont créé une histoire de famille poignante et poignante qui est prête à montrer les imperfections de ses personnages tout en nous faisant rire de façon hystérique », a déclaré Suzanna Makkos, l’EVP ou Comédie originale et animation pour adultes sur HBO Max Ce fut une vraie joie de les accueillir ainsi que le casting sur HBO Max, et j’ai hâte de les garder en attente avec Brooke pour les nombreuses conférences téléphoniques à venir la saison prochaine.

Kelly et Schneider, les co-créateurs ainsi que les scénaristes et producteurs exécutifs de la série, ont fait une déclaration beaucoup plus ironique sur le renouvellement de la série par HBO :

«Nous sommes profondément écœurés de voir HBO Max apporter leur soutien à une émission avec autant de blagues sur les pieds, et absolument ravis que ce soit le nôtre. À tous ceux qui ont regardé, envoyé des SMS, publié, dit à leurs amis de regarder – merci !!! Cela a été écrasant de la meilleure façon de voir notre émission résonner avec autant de gens, et nous sommes incroyablement reconnaissants à HBO Max de nous avoir donné l’opportunité de passer une autre saison avec cette distribution et cette équipe incroyables.

The Other Two a fait ses débuts sur Comedy Central en 2019 et a été renouvelé pour une deuxième saison après des critiques positives et un auditoire. Cette deuxième saison a été déplacée sur HBO Max alors que Comedy Central a décidé de s’éloigner des émissions d’action en direct scénarisées. The Other Two s’est classé parmi les séries les plus populaires de HBO Max depuis la sortie de la saison 2 et a connu une croissance constante chaque semaine avec la sortie de nouveaux épisodes.

Avec la famille Debek, la série met également en vedette Brandon Scott Jones, Gédéon Glick, Josh Segarra, et Wanda Sykes avec des guest stars dont Ali Ahn, James Anderson, Justin Bartha, Jordana Brewster, Alessia Cara, Marcia De Bonis, Andrew Keenan-Bolger, Ryan Farrell, Jimmy Fowlie, Noé Galvin, Zosia Mamet, Debi Mazar, Derek Peth, Alison Riche, Tuc Watkins, Bowen Yang, et Ian Ziering.

La saison 3 de The Other Two n’a actuellement pas de fenêtre de sortie, mais vous pouvez regarder les saisons 1 et 2 sur HBO Max.

