The Outer Worlds fonctionne à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X avec la dernière mise à jour

Nous avons commencé à voir rapports que la dernière mise à jour du jeu de rôle de science-fiction d’Obsidian Entertainment The Outer Worlds lui permet de fonctionner à 60 FPS. Après l’avoir testé, nous pouvons confirmer ces rapports. The Outer Worlds fonctionne maintenant à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X. Notez que cette mise à jour est de 26 Go, vous aurez donc besoin de l’espace pour cela partout où votre jeu est installé.

The Outer Worlds est sorti pour la première fois en 2019, avec un pack d’extension appelé Peril on Gorgon sorti en 2020. Le pack DLC final pour The Outer Worlds s’appelle Murder on Eridanos et devrait être disponible le 17 mars. Obsidian Entertainment a été acquis par Microsoft et fait maintenant partie de Xbox Game Studios, donc les futurs jeux Obsidian pourraient ne pas arriver sur PS5.

L’absence d’un patch plus dédié peut empêcher cela d’être techniquement l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles, mais reste attrayant, en particulier pour les fans de PlayStation désireux de découvrir ce qui pourrait être le dernier titre multiplateforme d’Obsidian.