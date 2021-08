The Outer Worlds s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires

Par Sherif Saed

3 août 2021 10h31 GMT

The Outer Worlds a continué à bien se vendre au cours des mois qui ont suivi notre dernière mise à jour.

Dans le cadre de la révélation des bénéfices de Take-Two pour le premier trimestre de l’exercice 22, l’éditeur a partagé des statistiques intéressantes sur les jeux de ses différents labels, y compris Private Division, l’éditeur derrière Obsidian’s Les mondes extérieurs.

Le jeu compte désormais plus de 4 millions d’unités vendues à vie. Selon l’analyste de l’industrie Dom sur Twitter, c’est 1 million de plus qu’au dernier trimestre.

The Outer Worlds est de loin le jeu le plus réussi de Private Division. Le label travaille avec des studios indépendants sur un certain nombre de projets, dont Kerbal Space Program 2, OlliOlli World de Roll7 et le nouveau projet du développeur de la série Ori Moon Studios.

Une suite, The Outer Worlds 2, est en préparation, après avoir été révélée à l’E3 2021 avec une brève bande-annonce CG.

