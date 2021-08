The Outsiders, le premier documentaire à sortir sur Facebook – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le documentaire The Outsiders deviendra la première production à être diffusée sur Facebook pour 3,99 $ le 19 août.

Dans une interview accordée à Axios, les cinéastes Pamela Yoder et Steven Rosenbaum ont souligné que la publication des films sur le réseau social créé par Mark Zuckerberg pourrait aider à réduire la barrière à la distribution de contenu pour les plus petits cinéastes et studios.

Selon le synopsis officiel, “Michael Shulan était un romancier en difficulté et copropriétaire d’un magasin dans le quartier branché de Soho à New York. Les attentats du World Trade Center ont changé sa vie à jamais. Lui et trois amis ont transformé leur espace de Spring Street en une exposition de photographie collaborative désormais célèbre intitulée “Here Is New York”. Pendant cinq ans, il était connu comme le plus grand expert mondial de la photographie du 11 septembre. Ensuite, l’étranger de toujours a été invité à faire partie de quelque chose de grand. Shulan a été nommé directeur créatif du National 9/11 Museum à Ground Zero.

C’est l’histoire de votre travail de rêve et comment il s’est retourné contre vous. Sa vision d’un lieu ouvert, inclusif et participatif pour que l’Amérique s’engage dans la douloureuse histoire personnelle du 11 septembre échoue. Son rôle de leader créatif devient un combat quotidien pour garder sa vision vivante. »

Le long métrage sera disponible via Facebook Live à 20h pour tous les utilisateurs qui paient pour voir la première.

Source : Cependant