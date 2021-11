The Pixel Art Of Unpacking, un jeu vidéo sur le déménagement

Je voulais faire un beaux-arts sur le déballage dès le premier instant où je l’ai vu, mais étant donné qu’il s’agit principalement d’une fonctionnalité concernant l’art conceptuel, cela posait également un problème : à peu près tout dans le jeu a été dessiné d’abord en tant que pixel art, puis simplement regroupé directement dans le jeu, donc obtenir des trucs en cours qui ne ressemblaient pas simplement à une capture d’écran du jeu allait être difficile !

Voici donc ce que nous allons faire à la place. L’équipe de Unpacking a eu la gentillesse de partager avec moi quelques œuvres d’art juste pour cette fonctionnalité, comme des pièces vides (afin que nous puissions admirer leur design sans boîtes ni montagnes de trucs) et d’autres œuvres d’art.

Pour compléter la fonctionnalité, cependant, et dans le plus pur style Fine Art, je vais présenter des pièces personnelles et du portfolio de chaque artiste impliqué dans le jeu. Vous trouverez des liens vers leurs sites personnels dans leurs noms ci-dessous.

ÉQUIPE DE DÉBALLAGE

Troglodyte roglodyte

ANGUS DOLAN

MICHELLE « MMISHEE » TÊTE BLANCHE

JOSEPH-PAUL SILIPO

STACEY RICHMOND

TIM DAWSON

À la fin de Unpacking, j’avais l’impression qu’on m’avait raconté une histoire intime des étapes les plus importantes de la vie d’une femme, avec tous les hauts et les bas qu’elle avait vécus en cours de route. Les amis qu’elle s’était faits, les amants qui étaient venus et repartis, ce qu’étaient devenus tous ses rêves et ses réalisations. Pourtant, ce qu’on m’avait en fait montré n’étaient que des fragments. Corbeille jetée sur mon bureau. J’avais rassemblé ces morceaux et construit ma propre histoire sans même m’en rendre compte, ayant encore une fois été amené à faire des suppositions éclairées. Seulement ici, il n’y avait pas de mauvaises réponses, seulement des histoires différentes. Au fur et à mesure du générique, c’était l’une des plus belles réalisations que j’avais eues à la fin d’un jeu vidéo depuis des années.