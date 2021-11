The Pokémon Company sait que les fans veulent plus de jeux pour les «adultes»

Pokémon Legends : Arceus.Capture d’écran : Nintendo

Pendant des années, les fans de Pokémon ont demandé une chose à la série : des jeux plus adultes. (Non, pas de cette façon, allez !) Les entrées récentes sont trop faciles, disent les joueurs de longue date, ou ont tendance à présenter des intrigues destinées aux enfants. Les commentaires ont pris racine au point où les patrons de Pokémon le reconnaissent maintenant ouvertement dans le dossier.

« Nous l’entendons. Et je pense que les créateurs comprennent certainement qu’il y a un désir de peut-être quelque chose », a déclaré cette semaine JC Smith, directeur du marketing grand public chez Pokémon Company, à Stephen Totilo d’Axios Gaming. « Mais nous essayons de nous concentrer sur le fait de rendre le noyau accessible à tous. »

Par noyau, il entend très probablement ces entrées principales, dont la plus récente était l’épée et le bouclier Pokémon de 2019. La semaine prochaine, Nintendo sortira Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, deux remakes Switch des jeux Nintendo DS 2006 (qui, soit dit en passant, sont les meilleurs de la série). En règle générale, les entrées principales sortent tous les trois ou quatre ans. Les remakes, comme FireRed et LeafGreen (remakes de 2004 des premiers jeux gen-1) ou HeartHold et SoulSilver (remakes de 2009 de gen-II), ont tendance à précipiter les produits phares d’un an ou deux. Vraisemblablement, nous pouvons nous attendre à un nouveau jeu « de base » dans quelques années, mais Nintendo n’a pas dit à quoi pourrait ressembler une entrée principale potentielle à l’avenir.

Pokémon Brilliant Diamond (ou peut-être Shining Pearl ?). Capture d’écran : Nintendo

Mais entre de tels mâts, la vénérable série est capable de se ramifier sur un nouveau territoire, dont certains sont sans équivoque qualifiés de «plus adultes». L’un des succès surprises de 2021 est Pokémon Unite, un jeu multijoueur de style DotA qui a été téléchargé plus de 25 millions de fois sur Switch et appareils mobiles. Malgré les couleurs vives et la Pokémon-itude générale enjouée, Unite est toujours aussi compétitif que peu de jeux destinés aux enfants.

Et puis il y a Pokémon Legends: Arceus, dont la sortie sur Switch est prévue le 28 janvier 2022. Nous ne savons bien sûr pas à quoi ressemblera le jeu à monde pas entièrement ouvert, mais tous les premiers signes indiquent un jeu qui est plus mature que ce à quoi nous nous attendions de la série. Une bande-annonce inspirée de l’horreur le mois dernier montrait un homme (probablement) [Definitely – Ed] se faire assassiner. Vous devez également faire face à la froide et dure vérité selon laquelle, en raison du cadre ancien du jeu, certains des Pokémon présentés sont définitivement en train de disparaître. Et tous les humains que vous rencontrerez seront morts depuis longtemps, leurs contributions au monde pour la plupart oubliées.

Est-ce que Pokémon est vraiment pour « juste pour les enfants » de toute façon ? Une étude de 2020 publiée dans la revue Heliyon a fixé l’âge moyen des joueurs de Pokémon Go à 25 ans. Après la sortie de Pokémon Soleil et Lune en 2016, Nintendo a révélé que le duo de jeux 3DS attirait plus de joueurs dans la vingtaine et la trentaine que n’importe quelle entrée. précédemment. La tendance est claire : les joueurs Pokémon grandissent avec ces jeux.

Ce fait lui-même déclenche une sorte d’impasse cognitive. Les jeux Pokémon précédents étaient-ils vraiment plus difficiles que ceux d’aujourd’hui ? Ou étiez-vous juste plus jeune, peut-être pas pleinement conscient du fonctionnement des jeux vidéo ?

Le débat a fait rage sur ce sujet. Certains joueurs disent que les niveaux individuels de Pokémon n’ont jamais eu d’importance, tant que vous tirez parti des correspondances de type (c’est-à-dire que vous frappez un Pokémon de type feu avec un type eau pour doubler les dégâts). Dans les jeux plus anciens, les gens se disputent, si vous faites attention et formez une bonne équipe, et vous passerez rapidement au générique. Même les énigmes (comme le tristement célèbre Snorlax de Lavender Town) ne sont pas si mystifiantes. D’autres ont souligné à juste titre la prolifération de l’accès à Internet depuis l’époque de Bleu et Rouge, qui a lui-même stimulé une cascade de conseils, astuces, guides et autres ressources d’information qui peuvent aider les joueurs à affiner leurs listes de Pokémon.

D’un autre côté, les critiques soulignent les caractéristiques très réelles des entrées récentes telles que Sword and Shield qui rendent la formule Pokémon, sinon «plus facile», du moins vous tiennent un peu plus la main. Vous pouvez partager des points d’expérience au sein de votre groupe. Vous avez accès à des options de voyage, comme courir et voler, plus tôt que dans les jeux précédents. Et il y a des indicateurs à l’écran qui indiquent les correspondances de type de la série – qu’une attaque inflige ou non des dégâts partiels ou doubles – vous n’avez donc pas besoin de mémoriser toute la valeur des forces et des faiblesses de la Bibliothèque d’Alexandrie. Simplification ou amélioration de la qualité de vie ? (Si nous parlons de thèmes pour adultes, cependant, j’aimerais intervenir et attribuer des points à Sword and Shield pour avoir abordé des problèmes capiteux comme la crise énergétique mondiale imminente.)

Alors, oui, pour les fans qui veulent que cette franchise vieillisse un peu, Pokémon vous entend. Pokémon vous a peut-être déjà entendu haut et fort, compte tenu de certains aspects des offres récentes et à venir. Personnellement, je ne peux m’empêcher de me demander si tout ce débat n’est pas pertinent. Disons que les jeux Pokémon sont destinés aux enfants. Disons que leurs intrigues ont de faibles enjeux et des conclusions prévisibles. Disons que leur gameplay n’est guère plus qu’un jeu glorifié de pierre-papier-ciseaux, une critique que vous entendez souvent dans ces conversations. Peut-être que ces jeux ne sont pas pour les adultes. Serait-ce si mauvais?

Pour faire face à feu le grand Fred Rogers, vous étiez un enfant autrefois. Nous l’étions tous.