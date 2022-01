The Pokémon Company sponsorise à nouveau la lutte de sumo

Image : La société Pokémon

Après le succès du partenariat de The Pokémon Company avec les tournois de lutte de sumo l’année dernière, la collaboration se poursuit, The Pokémon Company parrainant des bannières thématiques et des kimonos.

Vous remarquerez que les Pokémon présentés sont spécifiquement ceux de Sinnoh, faisant référence à la sortie récente de Brilliant Diamond et Shining Pearl, ainsi que l’ancienne préquelle, Pokémon Legends: Arceus, qui devrait sortir fin janvier.

Il y a une jolie petite bande-annonce pour le partenariat, mettant en vedette le Pokémon Makuhita, un lutteur de sumo incroyablement câlin, combattant / étreignant un enfant, et l’ancien lutteur Kisenosato Yukata regardant Snorlax et Makuhita s’en sortir :

Le tournoi de lutte de sumo se déroule du 9 au 23 janvier.