The Population Pinch: la loi proposée par UP peut aider, mais doit éviter les erreurs de la Chine

En dehors de cela, il faut veiller à ce que le fardeau de la contraception/stérilisation sur les femmes ne devienne pas plus lourd qu’il ne l’est déjà.

La loi sur le contrôle de la population proposée par l’Uttar Pradesh, si elle est promulguée, signifiera, dans l’avenir, que les parents qui ont plus de deux enfants ne seront pas éligibles pour participer aux élections locales ou postuler à un poste au gouvernement. De plus, s’ils occupent déjà un poste gouvernemental, ils n’auront droit à aucune promotion ni à aucune subvention gouvernementale. Le mouvement est prometteur, s’il n’est pas simplement un stratagème pour s’engager dans la politique communautaire. La loi proposée, ainsi que de sérieuses mesures dissuasives, comporte une série d’incitations pour encourager les couples à avoir un enfant, ou deux enfants au maximum.

En cas de stérilisation volontaire de lui-même ou de son conjoint après le deuxième enfant, un fonctionnaire peut recevoir deux augmentations supplémentaires pendant la période de service (quatre en cas de stérilisation volontaire après un seul enfant), une subvention pour l’achat de biens auprès des organismes publics, des prêts au logement à conditions plus souples, rabais sur les frais de services publics, congé de maternité/paternité de 12 mois, contribution supplémentaire de 3 % du gouvernement (en tant qu’employeur) au NPS. Pour la stérilisation après un enfant unique, il existe des soins de santé et une assurance gratuits pour l’enfant, une éducation gratuite jusqu’à l’obtention du diplôme, une bourse si l’enfant est une fille, etc.

Si le parent n’est pas un fonctionnaire, l’adoption d’une politique pour deux enfants engendrera des rabais sur les services publics et un congé de maternité/paternité d’un an, et l’adoption d’une politique pour un enfant se traduira par des soins de santé et une assurance gratuits pour l’enfant, une éducation gratuite jusqu’à le niveau d’obtention du diplôme, une bourse d’études supérieures pour une fille célibataire, etc. Les couples BPL adoptant la politique de l’enfant unique recevront une somme forfaitaire du gouvernement. Les incitations seraient probablement plus efficaces que les sanctions pour pousser les gens à contrôler la population.

Bien que les résultats de l’UP ne soient pas disponibles, les résultats intermédiaires de la NFHS-5 (2019-2020), publiés en décembre de l’année dernière, montrent que l’indice synthétique de fécondité (ISF) de l’Inde est probablement inférieur à la NFHS-4 (2015-16 ) le niveau de 2,2 étant donné que l’ISF avait baissé dans 21 des 22 États. Pour 19 États, l’ISF était inférieur au taux de remplacement de 2,1. UP avait enregistré un ISF plus élevé, à 2,7, que l’ISF national dans NFHS-4, mais le fait est que l’État a connu une baisse constante de l’ISF.

Dans NFHS-1 (1992-93) et NFHS-2 (1998-99), l’ISF était de 4,82 et 3,99, respectivement. Dans NFHS-3 (2005-06), l’État a signalé un ISF de 3,8, qui est tombé à 2,7 selon NFHS-4. Les besoins non satisfaits en matière de planification familiale et d’espacement sont passés de 23,1 à 18,1 et de 9 à 6,8, respectivement, entre NFHS-3 et NFHS-4. En tant que telle, une politique de contrôle de la population peut accélérer l’atteinte de la fécondité de remplacement par l’État ; cela devrait actuellement se produire d’ici 2025, selon la Commission nationale de la population.

Cependant, l’État doit veiller à ne pas répéter les erreurs de la Chine, où des politiques coercitives de contrôle de la population ont été en vigueur pendant des décennies. La politique de la Chine a précipité un crash du TFR d’une telle ampleur qu’il inquiète maintenant le gouvernement – ​​les relâchements ne semblent pas avoir donné de résultats encourageants jusqu’à présent. De plus, la politique de l’enfant unique a conduit à une préférence masculine dans le pays – l’Inde ayant déjà un problème de sélection du sexe, les sanctions risquent d’aggraver ce problème. En dehors de cela, il faut veiller à ce que le fardeau de la contraception/stérilisation sur les femmes ne devienne pas plus lourd qu’il ne l’est déjà.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.