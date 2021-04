The Pouch: le it bag qui conquiert les célébrités

Rencontrez le sac qui a conquis le célèbre.

La pochette est une conception de Daniel Lee, qui révolutionne le monde de la mode en tant que chef créatif de Bottega Veneta et le favori, jusqu’à présent, sur Instagram.

le Embrayage cela a déjà toute notre attention, que même si nous ne le verrons pas sur le tapis rouge, il a déjà conquis le street style à la fashion week.

Le sac que tu verras partout et ça Rosie Huntington-Whiteley confirmé est son préféré.

Il est disponible dans des teintes saturées, neutres et vibrantes comme le choix de la fashionista Léonie hanne.

La pochette répond sans aucun doute aux besoins à la fois d’esthétique et de fonctionnalité, devenant un accessoire exceptionnel et élégant dans l’étui Salma Hayek.

Lily Aldridgesait qu’une combinaison verte armée est l’un des meilleurs looks de la saison. Et oui, elle est aussi amoureuse de la pochette.

Il se caractérise par son confort et sa praticité, car en tant que bon sac XL, il convient à tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Olivia culpo le sait.

Rihannaest devenu obsédé par le design le plus viral de Bottega Veneta: la pochette blanche.

Kylie Jenner Bottega Veneta a porté des vêtements de la tête aux pieds à Las Vegas.

