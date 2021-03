The Power Line Show, Ep 247 — VIP Highlights ⋆ .

Hier soir, nous avons organisé l’un de nos événements Zoom en direct spéciaux pour les abonnés VIP de Power Line, mais un gremlin semble avoir empêché de nombreux VIP d’être informés en temps opportun du lien vers l’événement. Nous avons donc décidé de publier l’audio de l’événement pour les VIP qui n’ont pas obtenu de lien ou qui n’ont pas pu nous rejoindre pour une raison quelconque – et pour tous les auditeurs curieux qui veulent entendre ce qui leur manque!

Scott était sous le mauvais temps, alors «Lucretia», International Woman of Mystery de Power Line (et en quelque sorte «America’s Sweetheart» à plusieurs habitués de la consommation de whisky qui devraient peut-être licencier les bonnes choses) a pris la place de Scott à court préavis, alors que nous en sondons plusieurs des sujets allant du procès Chauvin au chaos et à la crise à la frontière sud, la rigor mortis du (P) résident Biden, et plusieurs autres choses sur notre esprit, ainsi que de répondre aux questions des auditeurs.

Écoutez ici, ou là-bas, ou partout où vous obtenez votre correctif de podcast.

https://mp3.ricochet.com/2021/03/Ep-247-33121-11.26-AM.mp3

Le gang en action: