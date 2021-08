The Powerpuff Girls CW Reboot Saison 1 Actualités, Date, Distribution, Spoilers

Préparez-vous à un brin de nostalgie, car votre dessin animé d’enfance préféré est de retour ! Sauf que ce n’est plus un dessin animé, et ce n’est pas vraiment pour les enfants. La CW est occupée à créer un redémarrage en direct de The Powerpuff Girls et sa distribution est assez impressionnante : Dove Cameron et Yana Perrault joueront respectivement les rôles de Bubbles et Buttercup. Et non, nous n’avons pas oublié Blossom. Il y a quelques détails intéressants sur ce casting ci-dessous!

Voici tout ce que nous savons sur le redémarrage en direct (et le nouveau plan de The CW pour « retravailler » la série) avec nos citoyens préférés de Townsville.

Chloe Bennett ne joue plus à Blossom

L’ancienne star d’Agents of SHIELD a quitté le projet, selon Variety. Bien que Chloé n’ait pas officiellement révélé la raison de son départ, une source a déclaré au magazine que des problèmes de planification l’avaient amenée à prendre du recul. Malheureusement, cela signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que le pilote puisse être retiré car ils ne recommenceront pas à lancer pour Blossom avant l’automne 2021.

À partir de mai 2021, le pilote est retravaillé pour “une date ultérieure”.

Depuis que The Powerpuff Girls a été annoncé en août 2020, les fans espéraient que cela arriverait bientôt sur les écrans. Malheureusement, cependant, le pilote est maintenant en cours de remaniement, ce qui signifie qu’il faudra un certain temps avant que les bandes-annonces ou les dates de première ne soient même sur la table pour discussion.

Comme Variety l’a signalé en mai 2021, le spectacle se déroule toujours et le même casting y est attaché. Cela signifie que le pilote de Powerpuff sera filmé en dehors de la saison des pilotes, ce qui en fait un candidat pour * l’année prochaine * ensemble de nouvelles émissions CW.

À la lumière de cette nouvelle, c’est le moment idéal pour revoir les Powerpuff Girls originales. Vous pouvez revoir les épisodes des six saisons du hit de 1998 de cette façon :

L’intrigue (début 2021) est complètement différente.

Le dessin animé original suivait trois sœurs dotées de super pouvoirs qui ont été accidentellement créées par leur père (le bien nommé professeur Utonium) lorsqu’il a ajouté “Chemical X” à son combo de “sucre, épices et tout ce qui est agréable” dans son laboratoire de sous-sol décontracté, conduisant à toute cette situation :

Mais dans la réalité alternative de The CW, maintenant simplement intitulée Powerpuff, au lieu d’être des héros optimistes de la ville, les Powerpuff Girls sont en fait des jeunes de 20 ans fatigués qui en veulent à leur enfance. Découvrez l’intrigue :

«Blossom, Bubbles et Buttercup étaient les super-héros américains de la taille d’une pinte. Maintenant, ce sont des personnes de 20 ans et plus désillusionnées qui n’apprécient pas d’avoir perdu leur enfance à cause de la lutte contre le crime. Quand le monde aura plus que jamais besoin d’eux, accepteront-ils de se réunir ?”

Cela semble étonnamment angoissant ! À déterminer sur la façon dont cela se passe avec les fans.

La série a sécurisé ses principaux acteurs.

.

World, rencontrez Bubbles (Dove Cameron) et Buttercup (Yana Perrault), qui sont sur le point de combattre le mal dans un avenir proche. Blossom, sera lancé à une date ultérieure après que Chloe Bennet ait quitté le projet.

TBA comme Blossom

Voici l’accord avec Blossom adulte du redémarrage, selon Deadline:

«Bien qu’elle soit une enfant courageuse, consciencieuse, Little-Miss-Perfect, titulaire de plusieurs diplômes d’études supérieures, le traumatisme refoulé de Blossom pour enfants et super-héros l’a laissée anxieuse et recluse, et elle vise à redevenir une leader – cette fois à sa manière. . “

Dove Cameron en tant que bulles

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Dove a confirmé ses nouvelles de casting très appropriées sur Insta, en écrivant: “La ville de Townsville est une SOUS ATTAQUE 🔪💕🌡🛁 #diablocody !!!”

Et voici ce que fait Bubbles adulte :

« Son tempérament de fille douce a conquis le cœur de l’Amérique lorsqu’elle était enfant, et elle brille toujours à l’âge adulte, mais son extérieur charmant dément une ténacité et un esprit inattendus. Au départ, elle est plus intéressée à retrouver sa gloire qu’à sauver le monde, mais elle pourrait bien nous surprendre et elle-même. »

Yana Perrault dans le rôle de Renoncule

« Sac sécurisé. 💚🤑💚⚡️, “Yana a écrit sur Instagram après l’annonce de la nouvelle excitante du casting le 9 mars.”

Voici ce que la série a en tête pour Yana’s Buttercup :

«Elle était la badass rebelle des Powerpuff Girls à son apogée. Plus sensible que son extérieur dur ne le suggère, Buttercup a passé son âge adulte à essayer de se débarrasser de son identité de Powerpuff Girl et de vivre une vie anonyme. »

Donald Faison comme professeur Utonium

Vous ne pouvez pas redémarrer les Powerpuff Girls sans ce patriarche de la famille, n’est-ce pas ? Variety vient d’annoncer que le favori de Scrubs, Donald Faison, jouera le professeur Utonium, qui est juste un peu plus intense que ce que les fans se souviennent de lui.

Décrit comme “excentrique, débonnaire et narcissique pincé”, la version de Donald du scientifique emblématique le verra essayer de faire amende honorable avec ses filles maintenant adultes au milieu d’une crise de la quarantaine. Pas exactement le professeur dont nous nous souvenons !

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Des scénaristes et des réalisateurs étaient attachés au pilote.

Selon Deadline, Diablo Cody (vous savez, de Juno et de la renommée biopic à venir de Madonna) et Heather Regnier (elle a écrit des épisodes de Veronica Mars et Sleepy Hollow) a écrit le pilote du début de 2021, qui est réalisé par Maggie Kiley (qui a récemment réalisé des épisodes de Katy Keene et Riverdale). Quelle gamme empilée! À déterminer comment ils vont prendre en compte tout cela maintenant que tout est en train d’être retravaillé.

Les premières images du tournage ont fait leurs débuts… avant que le réseau ne décide de changer de pilote.

Avant que les pouvoirs ne soient décidés à retravailler le pilote, il semblait que les héros préférés de Townsville combattaient déjà le crime !

ARRIÈRE-GRILLE

ARRIÈRE-GRILLE

À déterminer sur la destination de ce projet Powerpuff à partir d’ici, mais surveillez cet espace pour les mises à jour au fur et à mesure que nous les obtenons. Et avec ça, voici une photo de Billie Eilish, la fan numéro un des Powerpuff Girls, pour vous garder en attendant :

Morgan Lieberman.

Alexandra Whittaker, directrice des actualités et de la culture pop, Alexandra Whittaker, supervise toute la couverture numérique de l’actualité et du divertissement de Cosmo – suivez-la sur Instagram ici. À la tête de deux équipes, Alexandra gère des écrivains et des éditeurs stellaires qui livrent votre dose quotidienne d’actualités sur les célébrités, la télévision, les films, les livres, le divertissement général et la culture pop.

