The Premise: Comment diffuser de nouvelles séries Hulu en ligne de n’importe où

Alors que le monde et sa mère attendent les doigts croisés que les rumeurs d’un redémarrage de The Office soient vraies, un membre de l’équipe de rédaction de cette émission classique est de retour avec une proposition télévisée tout à fait différente.

Lisez la suite pour savoir comment diffuser The Premise et regarder la nouvelle série comique en ligne de n’importe où dans le monde.

Cette anthologie dramatique / comique d’histoires autonomes aborde les grands problèmes de l’époque dans laquelle nous vivons, d’une manière quelque peu décalée, un peu comme le Black Mirror de Charlie Brooker.

De la dépendance aux médias sociaux aux relations raciales, au contrôle des armes à feu et à la culture des célébrités, les titres d’épisodes tels que “Social Justice Sex Tape” donnent un aperçu du ton satirique de la façon dont la série traite ses sujets importants.

Chaque épisode axé sur les personnages dispose d’un casting solide, des étoiles montantes comme Ben Platt (Dear Evan Hansen) et Lucas Hedges (Manchester by the Sea), aux vétérans bien-aimés comme Ed Asner, George Wallace et Beau Bridges.

C’est l’un des spectacles les plus discutés de l’automne. Ne manquez pas un instant en lisant notre guide sur la façon de diffuser The Premise, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

La Prémisse – Où et quand ?

La série de cinq épisodes est exclusive à FX sur Hulu et fait sa première sur le réseau de télévision payante, les deux premiers épisodes étant disponibles le jeudi 16 septembre.

Regardez The Premise en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’émission plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder The Premise, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder The Premise en ligne aux États-Unis exclusivement sur Hulu

Cette nouvelle série d’anthologies est disponible exclusivement pour le service de streaming Hulu, les deux premiers épisodes étant disponibles en streaming à partir du jeudi 16 septembre.

Les épisodes suivants seront supprimés tous les jeudis à partir de ce moment.

Un abonnement Hulu de base est au prix de 5,99 $ par mois et vous donne accès à des milliers de films et d’émissions de télévision. Si vous êtes étudiant, c’est 1,99 $ par mois pour exactement le même contenu, mais une économie encore plus importante est offerte aux nouveaux abonnés qui ont droit à un essai gratuit de 30 jours sur Hulu.

Diffusez The Premise au Canada

Bien qu’aucun diffuseur ne soit actuellement confirmé pour cette nouvelle série au Canada, nous placerons notre argent sur une annonce selon laquelle elle sera diffusée sur FX Now.

Puis-je diffuser The Premise au Royaume-Uni ?

On ne sait malheureusement pas où cette nouvelle série dérivée sera disponible au Royaume-Uni.

Cependant, nous parions que The Premise se rendra bientôt sur le portail Star en tant qu’exclusivité Disney Plus.

Diffusez The Premise en Australie

Il y a de meilleures nouvelles pour les téléspectateurs Down Under, avec le service de streaming Binge confirmé pour montrer cette série très attendue aux côtés de Fox Showcase et Foxtel Now, avec de nouveaux épisodes qui seront disponibles chaque semaine sur les trois services à partir du 17 septembre avec une double portion du deux premiers versements.

Le service à la demande Binge coûte actuellement 10 AUS par mois, mais si vous êtes nouveau sur Binge, vous pouvez actuellement profiter d’un essai gratuit de 14 jours et plonger dans sa vaste bibliothèque de spectacles et de films qui comprend Mare of Easttown, Game of Thrones, et le tout nouveau reboot de Gossip Girl.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.