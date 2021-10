The Pretty Reckless annonce ses premiers spectacles en près de quatre ans

THE PRETTY RECKLESS jouera une paire de spectacles au Brooklyn Made à New York à la fin du mois de mars. Les Taylor MomsenLa tenue au front a annoncé les dates dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit : « LE COMMENCEMENT ! Pour nos premiers concerts depuis près de QUATRE ANS, nous retournons là où tout a commencé… NEW YORK !!! en vente VENDREDI ! #deathbyrockandrolltour2022″.

Brooklyn Made est un lieu de 500 places situé au 428 Troutman Street à Bushwick, avec un éclairage conçu par Jérémy Roth (Wilco, Nathaniel Rateliff, étoile mazzy). Il a été lancé par deux initiés de l’industrie : Antoine fait, l’ancien président de Pays vivantdu bureau de New York qui a également travaillé auparavant chez Bowery Presents/AEG, et Kelly Winrich, membre de longue date du groupe ESPRIT DELTA.

« Moi-même et mon partenaire Kelly Winrich voulait créer le club le plus incroyable et je sais que nous y sommes parvenus avec Brooklyn Made », Fait du mentionné. « Les cloches et les sifflets de cet endroit sont tellement en avance sur tout ce que nous avons jamais vu et nous le savons. Chaque artiste et fan qui vient ici va être époustouflé par l’expérience. »

En avril dernier, THE PRETTY RECKLESS a annoncé qu’il reportait tous les spectacles en direct à 2022 en raison de l’impact continu de la pandémie de COVID-19. Plus tôt ce même mois, le groupe « Et ainsi c’est passé » single en tête du classement Mainstream Rock Airplay de Billboard.

La chanson, qui présente une apparition en tant qu’invité de RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello, est devenu le sixième single du groupe à se classer au premier rang des charts. THE PRETTY RECKLESSLe précédent palmarès était « Mort par le rock and roll », qui a passé trois semaines au n°1 en août 2020.

THE PRETTY RECKLESS a l’impressionnante distinction d’être le premier groupe féminin à avoir des singles n°1 consécutifs au format rock actif et le premier groupe féminin à avoir six singles n°1 sur le palmarès Mainstream Rock Airplay.

« Et ainsi c’est passé » et « Mort par le rock and roll » sont tous deux tirés de THE PRETTY RECKLESSle dernier album de, « Mort par le rock and roll », qui a été publié en février via Records intrépides aux États-Unis et Century Media Records dans le reste du monde.

« Mort par le rock and roll » est THE PRETTY RECKLESSle premier LP à être réalisé sans producteur de longue date Kato Khandwala, décédé en avril 2018 des suites de blessures subies dans un accident de moto.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).