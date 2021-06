The Pretty Reckless Enlist Soundgarden For Only Love Can Save Me Now Vidéo

The Pretty Reckless a sorti le clip de son dernier single “Only Love Can Save Me Now”, avec Matt Cameron et Kim Thayil de Soundgarden, de leur dernier album La mort par le rock and roll.

Enregistré au légendaire London Bridge Studio à Seattle, c’était la première fois que Matt et Kim enregistraient dans l’espace depuis Soundgarden Plus fort que l’amour.

“Il est difficile de décrire le sentiment autour de notre chanson” Only Love Can Save Me Now “”, a déclaré la chanteuse de Pretty Reckless Taylor Momsen.

« La chanson est née d’une tragédie et a pris vie par deux de mes musiciens préférés de tous les temps – Matt Cameron et Kim Thayil. Les entendre jouer est tout simplement surréaliste. Cette chanson représente le pire moment de ma vie, et pourtant, c’est l’une de mes réalisations les plus fières. Cela signifie qu’il y a de l’espoir, que la vie doit continuer et, plus important encore, qu’elle vaut la peine d’être vécue.

se

“C’était super amusant de passer du temps en studio avec Taylor, Ben [Phillips], et Matt, et d’avoir l’opportunité de contribuer à cette chanson de Pretty Reckless », a ajouté Thayil.

“‘Only Love Can Save Me Now’ a des éléments du Soundgarden classique et le riff serait probablement à l’aise sur Louder Than Love. Ce sont d’excellentes parties de guitare que Ben a imaginées. Ils établissent une base solide qui permet à toute la chanson de s’ouvrir avec la voix puissante et envoûtante de Taylor.

Dans le visuel, le groupe communie avec les éléments, des vagues de l’océan qui se brisent aux éclairs de lumière qui correspondent à l’énergie explosive de la chanson.

Le quatrième album de The Pretty Reckless, Death By Rock And Roll, s’avère être la sortie la plus ambitieuse du groupe à ce jour. Les premières idées de l’album remontant à 2017, Taylor Momsen and co. a dû écrire à travers la perte déchirante de Chris Cornell, qui était l’une des muses musicales de Taylor

Peu de temps après, le producteur et collaborateur de longue date Kato Khandwala est décédé dans un accident de moto. Malgré les revers, le groupe a traversé la tragédie pour compléter le disque; dès que le groupe a sorti le premier single titulaire “25”, ils ont de nouveau été lancés sous les projecteurs

“Je veux être sauvé du son”, a partagé Momsen lors de sa sortie. « Sur le plan lyrique, cela va avec le monde maintenant… Cela fait référence à ce que nous traversons tous. »

Le groupe a également annoncé qu’il reporterait toute activité de tournée jusqu’en 2022. Plus récemment, le groupe a remporté le prix Rock Artist Of The Year aux iHeart Radio Awards 2021.

Achetez ou diffusez Death by Rock and Roll.