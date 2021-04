The Pretty Reckless est le premier numéro féminin à avoir six célibataires n ° 1 sur le palmarès “ Mainstream Rock Airplay ”

THE PRETTY RECKLESSde “Et ainsi de suite” est en tête du palmarès Mainstream Rock Airplay de Billboard.

La chanson, qui présente une apparition d’invité par RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello, est devenu le sixième single du groupe à se classer n ° 1 du classement. THE PRETTY RECKLESSL’ancien sommet de graphique de “Mort par le rock and roll”, qui a passé trois semaines au n ° 1 en août dernier.

THE PRETTY RECKLESS a la distinction impressionnante d’être le premier groupe à front féminin à avoir des singles n ° 1 consécutifs au format rock actif et le premier groupe à front féminin à avoir six singles n ° 1 sur le palmarès Mainstream Rock Airplay.

“Et ainsi de suite” et “Mort par le rock and roll” sont tous deux tirés de THE PRETTY RECKLESSle dernier album de “Mort par le rock and roll”, qui a été publié en février via Dossiers intrépides aux États-Unis et Century Media Records dans le reste du monde.

THE PRETTY RECKLESS chanteur Taylor Momsen précédemment déclaré à propos de “Et ainsi de suite”: «Le monde a été dans un tel état de troubles civils. ‘Et ainsi de suite’ vient essentiellement de cette vision. En tant qu’auteur-compositeur, je sens que je ne suis pas ici pour prêcher. J’utilise la musique pour observer et communiquer ce que je vois autour de moi. Cette chanson ressemblait à la tempête parfaite pour Tom Morello pour se joindre et déchirer les ondes sonores avec sa guitare. Ce fut plus qu’un plaisir de lui avoir ajouté son son unique et déterminant à la chanson. “

Morello a dit de travailler avec THE PRETTY RECKLESS: “Je dois jouer avec Taylor Momsen au Chris Cornell spectacle commémoratif. Nous avons secoué ‘Amour fort’ et elle l’a cloué – pas une tâche facile. Dieu merci, elle et son groupe continuent de faire flotter le drapeau du rock ‘n’ roll de manière puissante. “

“Mort par le rock and roll” est THE PRETTY RECKLESSpremier LP à être réalisé sans producteur de longue date Kato Khandwala, décédé en avril 2018 des suites de blessures subies dans un accident de moto.



