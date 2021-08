‘The Price Is Right’ obtient une prime spéciale pour célébrer ses 50 ans

Le prix est juste existe depuis près de cinq décennies, et le jeu télévisé de longue date obtient maintenant une émission spéciale aux heures de grande écoute pour célébrer ses 50 ans à la télévision. L’émission spéciale de deux heures sera diffusée sur CBS à 21 h HE le jeudi 30 septembre. L’événement mémorable se penchera sur les grands gagnants du passé, montrera des prises de vue inédites et rendra hommage à l’ancien légendaire. hôte Bob Barker.

“Tout d’abord, je tiens à féliciter et à remercier toutes les merveilleuses personnes responsables, passées et présentes, de la 50e saison de The Price is Right”, a déclaré Barker dans une déclaration partagée par CBS. public amusant que l’on pourrait jamais demander. Ils étaient vraiment et sont le cœur et l’âme du spectacle. J’ai eu le plaisir de travailler avec des acteurs et une équipe dévoués et talentueux pendant 35 années formidables.”

Barker a ajouté : ” La capacité que notre grande popularité m’a donnée à me rappeler quotidiennement à tout notre public l’importance de stériliser et de stériliser vos animaux de compagnie me tenait particulièrement à cœur. Ce fut une balade incroyablement mémorable ! Encore une fois, félicitations à The Price is Right pour 50 années historiques !! En voici 50 de plus !!”

Tellement de nouvelles incroyables #PriceIsRight, il avait besoin de son propre article de blog. 😱🤩 Lisez les dernières nouvelles ici : https://t.co/wgz1R4fjb7 – Le prix est juste (@PriceIsRight) 16 août 2021

Barker a animé The Price Is Right pendant ses 35 premières années, et le comédien Drew Carey l’a animé pendant les 15 dernières années, depuis la retraite de Barker en 2007. « Organiser The Price Is Right a été un travail de rêve pour moi », a déclaré Carey, dans “Et je ne peux même pas appeler ça un travail avec un visage impassible parce que j’en retire une telle joie.”

Carey a poursuivi: “Imaginez passer chaque journée de travail entouré d’étrangers heureux et positifs. C’est incroyable. Je n’aurais vraiment jamais pensé que mon espace sûr serait sur une scène sonore, portant un micro, des caméras sur moi en permanence et avec des millions de personnes qui regardent. Mais c’est ce que The Price is Right est pour moi. J’adore ça.”

L’émission invite les fans qui ont une place “spéciale” dans leur cœur pour The Price is Right à soumettre des vidéos partageant leurs histoires. Certaines vidéos seront choisies pour être diffusées lors de l’émission spéciale du 50e anniversaire. De plus, les fans voudront également se connecter pour le début de la 50e saison de The Price is Right, le lundi 13 septembre à 11 h HE, uniquement sur CBS.